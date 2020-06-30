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美中貿易戰台商大遷徙 經部：回流台灣、移往東協為主

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
受到美中貿易戰干擾影響所引爆的台商遷徙潮，根據經濟部統計處調查發現，台商以回流台灣和移往東協為主。 圖／經濟部提供
受到美中貿易戰干擾影響所引爆的台商遷徙潮，根據經濟部統計處調查發現，台商以回流台灣和移往東協為主。 圖／經濟部提供

雖受美中貿易紛爭干擾，部分廠商將產線移回國內，不過，根據經濟部統計處調查發現，由於國際原材物料價格下跌，以國內生產為主的傳統貨品接單明顯衰退，拉低整體接單的國內生產比率，因此108年接自海外訂單中，以國內生產比率占47.4%最高，但較上年仍微幅降低0.2個百分點。

經濟部統計處今（30）日公布「外銷訂單海外生產實況調查」，除顯示外銷訂單在國內生產比率略降外，外銷訂單在中國大陸及香港生產則占44.8%次之，不過在全球供應鏈重組趨勢下，同樣較107年下降2.1個百分點；歐美地區占3.3%，較107年提升1.7個百分點，主要因資訊通信產品推升；東協占1.9%，亦較107年上升0.3個百分點。

此外，經濟部統計處的調查也發現，我國外銷廠商在中國大陸及香港的生產線以移往東協及移回國內為主。

根據資料顯示，108年在中國大陸及香港有生產據點的業者，702家中有151家進行生產線調整，其中以部分生產線移轉至其他地區占74.8%最多，於其他地區新增產線占23.8%次之；就貨品類別觀察，基本金屬及紡織品業者各有9.1%及6.7%全部移轉產線，紡織品、資訊通信產品及電子產品部分移轉的情形高達8成以上。調整產線移往地點以東協占46.4%最多，移回國內占44.4%次之。

若按貨品觀察，以紡織品、化學品及電機產品移至東協的比率較高，各占86.7%、66.7%及60.0%；移回國內的比率以光學器材及資訊通信產品的比率較高，各占85.7%及76.9%，顯示在美中貿易戰掀起中國大陸台商遷徙潮下，東協國家憑藉著自然資源、豐沛勞動力及關稅優勢，吸引廠商前往投資，而我國推動「歡迎台商回台投資行動方案」，則吸引高科技產業移回國內，有助於帶動國內相關產業發展，推升經濟成長動能。

至於海外生產的主因，仍是「生產成本低廉」。根據經濟部統計處的資料顯示，在回收樣本家數中，有海外生產的廠商計758家，占27.5%，其海外生產原因在可複選情形下，以「生產成本低廉」占50.4%居首位，「配合客戶要求」占50.1%次之，「當地原材物料供應方便」占32.6%居第3，「全球運籌管理」占27.7%居第4。與107年比較，「生產成本低廉」較上年提升3.0個百分點，為104年以來再度躍升首要原因，顯示美中貿易干擾下，廠商海外布局仍以成本考量為最優先。

經濟部統計處表示，為瞭解外銷廠商接自海外訂單的生產地及產品銷售流向等實況，經濟部統計處自民國100年起按年辦理「外銷訂單海外生產實況調查」，今年共計調查2,794家，回收樣本2,755家，回表率98.6%。

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