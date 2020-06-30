專家看美元恐再暴跌35% 謝金河：還不能一廂情願的認定

耶魯大學教授Stephen Roach提出美元恐將暴跌35%的看法，財信傳媒董事長謝金河今（30）日表示，其中有兩個變數，一是美國經濟出現崩潰式的跌勢，或地球上出現一個比美國更強大的國家，且這個國家發行的貨幣可以取代美元，但目前還不能一廂情願認定美元崩盤。

謝金河以「美元，新台幣進入關鍵轉捩點！」為題在臉書發文表示，耶魯大學教授Stephen Roach在接受訪問時表示，未來1~2年內，美元會暴跌35%，這個言論引發全世界熱烈討論，大家都問美元盛世的時代結束了？

謝金河說，這次疫情撞擊全球經濟，很多專家像魯比尼、吉姆．羅傑斯等經常都有非常驚忡的言論，這次Stephen Roach的美元暴跌35%，都很驚忡；Stephen Roach從川普上任以來一直就站在川普的對立面，以唱衰美國經濟為己任，長期看好香港及中國經濟，這次的發言論述，有必要先了解他的背景。

謝金河指出，這次疫情來襲，最恐懼的一刻，美元指數一度暴衝到102.992，新興市場貨幣全都暴跌。這次美元指數回落到97左右，全球經濟也鬆了一口氣；從技術面來看，美元短線進入空頭排列，也出現死亡交叉，這是很明顯的美元弱勢訊號。

謝金河強調，如果美元要再跌35%，大約回到70左右，這當中可能要有幾個變數，一是美國經濟出現崩潰式的跌勢，或是地球上，出現一個比美國更強大的國家，且這個國家發行的貨幣可以取代美元；但到目前為止，人民幣還不能自由流通兑換，距離這個目標仍遠。

謝金河認為，美元可能弱勢，但美方不至崩潰，眼前94.65的關卡如果沒有跌破，還不能一廂情願認定美元崩盤。

謝金河表示，美元走向弱勢，新台幣變成超強貨幣，這兩天，台幣逼近29.5，過去30年，新台幣最長的軌道大約在30~35之間，未來5年、10年，也許新台幣會進入20~30的大區間，他強調，「新台幣超強走勢，可能帶給台灣30年以來前所未有的新變化，這是我們的大時代！」。