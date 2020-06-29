台指期夜盤盤中震盪 力守平盤上
台指期夜盤盤中震盪，力守平盤上，於11,400關卡附近震盪，法人指出，影響未來盤勢的觀察重點包括歐美國家陸續解封後，疫情二度擴散與否，以及，隨時序接近11月美國總統大選，美國總統川普藉由打中拉抬自身選情的策略恐將日益明顯，加上中方強行推出港版國安法等，均將提高地緣政治的風險，故接下來幾個月，美方對中國的制裁，抑或中方的反制措施是否升級等，均是影響金融市場的主要風險。
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