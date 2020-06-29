金萬林新冠核酸檢測攻海外市場 最快8月放量出貨
各國邊境將於7月陸續開放，檢測需求激增，國內外檢測業者商機爆發， 消息面帶動國內新冠檢測公司股價持續創高，實務面來看，外銷必須先取得當地認證，已取得美國緊急授權EUA的台廠中，6月最新拿到認證的有瑞磁ABC-KY、亞諾法、基亞轉投資德必碁和博錸，而早先拿到EUA notified（EUA，通知）許可的則有金萬林。
其中，新冠快篩業者金萬林昨(29)日股東會上表示，公司布局冠檢測試劑有成，已取得歐盟CE、美國緊急授權(EUA LAB)的認證，台灣TFDA外銷專用查驗登記將於7月3日領證，最快8月可放量出貨，搶攻海外市場。法人估，金萬林第三季起將放量出貨，推升營收、獲利向上跳升。
董事長暨總經理陳惠娥表示，美國方面，除了透過合作檢測公司AGI推展，並規劃7月成立子公司，攻美在地市場。至於日本、土耳其、巴西及南美洲等地其的銷售也會啟動，預估順利進行可於8月正式放量出貨。由於新冠檢測試劑毛利率優於其他產品平均，隨著新冠檢測試劑出貨，有助金萬林下半年毛利率，下半年成長可期。
新冠檢測試劑售價，陳惠娥表示，由於公司銷售模式採B2B（Business to Business），每個國家的終端售價大不同，以美國來說，最終端價格約50美元，公司的售價約8~10美元。產能部分目前一天可生產3萬劑，後續代工包裝夥伴為世基生技，未來放量生產後，視訂單需求新增代工廠商。
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