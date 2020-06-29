明年健保醫療給付費用總額最多成長4.5% 7年來最低

國發會委員會今（29）日通過明（2021）年健保醫療給付費用總額成長率2.907%至4.5%，其中4.5%上限成長率為近七年來最低，預估健保明年總額7,745億至7,865億之間，僅成長219億元至339億元之間。最後明年健保總額仍待全民健康保險會進一步協定，結果並將牽動明年健保費率調整方案。

衛福部社會保險司長商東福表示，全民健康保險會預計在今年9月進一步協定總額，之後健保署會依據總額提出明年平衡費率，全民健康保險會須於今年11月底前完成新費率之審議，最後報行政院核定。全民健康保險會是由雇主、被保險人（民眾）、醫院、有關機關（如國發會）、學者專家及公正人士組成。

衛福部先前已釋出、將蘊釀調升健保費率訊息，目前健保費率為4.69%。商東福指出，今（2020）年健保收入預估為6,276億元，支出為6,952億元，短絀有600多億元。因為防疫需求，預估明年健保支出還會再增加，健保財務將轉為吃緊。

據了解，健保當年度收支在2017年就出現短絀，即入不敷出，都是仰賴安全準備支應。依規定，健保須有1至3個的安全準備，截至今年5月底，建保安全準備約有1,531億元，約可用2.75個月，但水位愈來愈低。

國發會副主委高仙桂表示，對於明年健保醫療給付費用總額成長率，衛福部提出版本是2.907%至5%，最後委員會通過2.907%至4.5%，高仙桂坦言，明年健保總額成長率上限4.5%，是2015年以來最低，之所以會走較低成長率，係考慮健保財務狀況、以及在疫情之下民眾負擔。

根據國發會通過2021年健保醫療給付費用總額成長率2.907%至4.5%之間，預估較今年增加219億元至339億元，總額可達7,745億元至7,745億元。高仙桂表示，高低成長率之間約有120億元差額，將留給全民健康保險會依集體協商機制，協定出明年健保醫療給付總額。

高仙桂表示，健保總額成長率之推估，係考量健保投保人口、年齡結構、醫療成本等，依既定公式計算出最低成長率為2.907%；但另考量健保整體財務狀況、經濟成長與國人負擔能力、引進新醫藥、醫材、兼顧政府推動之需要，以及罕見疾病、偏遠地區民眾醫療照顧等因素，同意給付費用成長率高推估訂為4.5%。