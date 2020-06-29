龔明鑫：公共建設達成率已達29.9% 創近5年新高

國發會主委龔明鑫上任後，今首度召開委員會議，會中指出公共建設截至5月底經費達成率已達29.96%，創近5年新高，同時會中也台鐵桃園段地下化計畫。

為振興疫後經濟，國發會協助各部會加速推動公共建設，龔明鑫今公布，今年公共建設經費約5395億元，截至5月底止，經費達成率為29.96%，較去年同期的28.49%上升1.47個百分點，為近5年新高，改善第1季因疫情衝擊，公共建設計畫經費達成率低於去年度同期的現象。

行政院院長蘇貞昌日前指示今年公共建設計畫經費達成率需達到95%以上，龔明鑫表示，跟去年相較，今年公共建設計畫挹注金額較去年增加約980億元，若年底經費達成率95%順利達標，預估可較去年再增加執行約1000億元，有助於提振國內經濟景氣，穩定疫後經濟情勢。

龔明鑫也表示，國發會將持續實施公共建設進度警示機制，分為高風險（紅燈）、中風險（黃燈）、低風險（綠燈）三種，針對執行率及達成率落後的部會進行提醒。

會中也通過交通部「台鐵都會區捷運化桃園段地下化計畫建設計畫」，預計增設(新北)鳳鳴、中路、桃園醫院(永豐)、中原及平鎮等5座通勤車站，地下化建設完成後，從鳳鳴至台66快速道路，將成為長18公里、寬25至40米的綠色桃園大道，串連桃園、中壢兩大都會區，成為北北桃一小時軌道生活圈的綠色運輸廊道。