內需讓股市回溫 貿易要看國際疫情

內需提升帶動股市明顯回溫，下半年景氣則要看國際疫情發展。國發會29日公佈景氣燈號， 5月份景氣保持黃藍燈，其中股票指數轉為綠燈。經濟發展處處長吳明蕙表示，民眾生活逐漸回歸常軌，餐飲及零售業隨之回溫，遠距交流則帶動電子零件生產，股票市場明顯好轉，出口則要須下半年國際疫情發展。

內需升帶動股市上揚

吳明蕙表示，股市景氣燈號由黃藍轉綠燈，最主要的原因是因為內需，但貿易仍充滿不確定性，主要是因為國際疫情持續惡化，「外在環境不好，一定會對台灣造成影響。」景氣科郭科長則指出，7項領域指數變動率中僅海關出口值變動率提高，「顯示疫情負面衝擊正逐漸縮小。」

「國內疫情穩定，民眾生活逐漸回歸正常帶動內需經濟。」吳明蕙指出，目前看起來景氣持平現象會延續，「民眾生活事實上是逐漸回到以前，對台灣內需狀況是非常重要的，民眾對於台灣投資跟消費信心都是提升的。」她強調，外在情勢仍然險峻，「國際機構對全球展望還是比較悲觀的狀況。」

貿易復甦看全球疫情

吳明蕙表示，「外部帶給台灣的挑戰，政府會以持續推動公共建設及投資應對。」她另指出，上半年各國祭出紓困措施干擾正常經濟活動，抑制全球需求，不利我國貿易擴張，但受到遠端商機及5G通訊發展等影響，「電子零件及工業製造業等還是持續成長。」

「下半年出口預測還是負的！」吳明蕙指出，工業生產等指數雖然穩定，但整體景氣大方向呈現收斂趨勢，也已經連續3個月發佈黃藍燈，「有些部門事實上還是深受疫情衝擊，整體景氣還是呈現下跌狀態，希望下半年可以慢慢好轉。」至於影響下半年景氣的要素為何？她表示，疫情及美中之間的互動是關鍵。

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