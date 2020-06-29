景氣燈號連3個月呈黃藍燈 國發會：疫情衝擊已縮小

今年上半年受到疫情影響，國發會今公布5月景氣燈號，燈號已連續3個月呈現代表景氣趨弱的黃藍燈，綜合判斷分數再降，領先指標與同時指標仍然持續呈現下跌，但國發會表示，領先指標跌幅已連續兩個月縮小，顯見疫情負面衝擊已逐漸縮小。

國發會今公布5月景氣對策信號，綜合判斷分數為18分，較上月減少1分，燈號續呈黃藍燈，領先指標與同時指標仍持續呈現下跌，9項構成項目中，股價指數由黃藍燈轉呈綠燈，分數增加1分；機械及電機設備進口值由紅燈轉呈黃紅燈、製造業銷售量指數由黃藍燈轉呈藍燈，分數各減少1分，其餘6項燈號維持不變。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，國內疫情控制得宜，相關防疫管制措施已陸續放寬，民眾生活逐步回歸常軌，民眾與廠商信心回溫，帶動股市上揚，工業生產指數、機械及電機設備進口持續成長，消費人潮回流，帶動零售及餐飲業表現已明顯較上月好轉。後續隨著「振興三倍券」及「安心旅遊國旅補助方案」啟動使用，以及商圈、電子支付業者與地方政府的加碼刺激消費，有助穩定內需。但當前國際經貿情勢仍然嚴峻，仍需持續密切關注。