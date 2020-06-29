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衝擊縮小！5月景氣對策信號再亮黃藍燈 分數降至18分

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

國發會今（29）日下午發布5月景氣對策信號續亮「黃藍燈」，為連續3個月亮黃藍燈，綜合判斷分數則較上月減一分，來到18分；惟景氣領先、同時指標持續下跌，領先指標跌幅已連續2個月縮小，顯示疫情衝擊逐漸縮小。

國發會表示，今年上半年受到疫情影響，各國祭出多項防疫管制措施，干擾正常經濟活動，抑制全球最終需求，不利我國外貿擴張，惟受惠遠距商機、5G通訊等新興應用的興起驅動，以及廠商回流擴增產能支撐，有助維持出口表現。

國發會表示，國內疫情控制得宜，相關防疫管制措施已陸續放寬，民眾生活逐步回歸常軌，民眾與廠商信心回溫，帶動股市上揚，工業生產指數、機械及電機設備進口持續成長，消費人潮回流，帶動零售及餐飲業表現已明顯較上月好轉。後續隨著「振興三倍券」及「安心旅遊國旅補助方案」啟動使用，以及商圈、電子支付業者與地方政府的加碼刺激消費，有助穩定內需。惟當前國際經貿情勢仍然嚴峻，政府將持續密切關注，並妥為因應。

疫情 國發會 景氣對策信號

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