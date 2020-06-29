最慘畢業生？金融海嘯v.s新冠肺炎 就業市場比一比

肺炎疫情之下，用「最慘畢業生」形容今年新鮮人，甚至比2008年金融海嘯更慘？104人力銀行比對兩次事件對徵才市場的衝擊，發現金融海嘯時，就業市場歷經15個月才恢復，但是此波疫情衝擊就業市場觸底後、快速回彈，現已回補三分之二跌幅。

104人力銀行指出，金融海嘯時，工作數連續八個月下降，狂減49%將近腰斬之後，才從谷底回升，歷經15個月緩爬坡，總算回到金融海嘯前的榮景，上沖下洗前後歷經兩年；這次肺炎疫情，工作數雖然在兩個月內急挫16%，但刺針觸底後、快速回彈，現已回補三分之二跌幅，工作數已接近60萬大關。

104人力銀行總經理黃于于分析，金融海嘯最初因為金融市場崩盤產生流動性危機，進而影響到實體經濟，與這次肺炎疫情從局部的實體面開始影響經濟明顯不同，系統性影響的廣度和深度相對輕微。

為了避免新鮮人求職恐慌指數失控，或因人云亦云而誤判職場情勢，104人力銀行從從才求職的大數據資料庫，分析以下資訊。

首先，若說2008是金融海嘯，則2020僅春雷驚濤。2008金融海嘯，起跌點是2008年5月，連跌8個月，在2009年1月見到谷底，8個月跌掉49%，花了15個月、兩倍的時間療傷止痛，在2010年4月超越起跌點。2020新冠肺炎，起跌點是2020年2月，只下跌2個月，在2020年4月見到谷底，2個月下跌16%，自2020年5月起反轉向上，至今已連續兩個月上升。

比對主計總處的總體經濟數據，金融海嘯期間的經濟成長率低於肺炎期間，一度在2009年陷入經濟衰退1.61%，失業率也曾在2009年8月畢業季飆高到6.13%，其中15歲～24歲的青年失業率甚至高達15.77%。

其次，2020新冠肺炎期間，有新鮮人反映，「疫情之下，好像很多公司更不願意用新鮮人？」實則不然。肺炎期間，2020年2月～4月全體工作數減少16%，其中新鮮人工作（歡迎工作經驗一年以下的全職工作）減少14%，受傷程度比整體市場輕微，也輕於金融海嘯重創新鮮人。

金融海嘯期間，2008年～2009年1月全體工作數減少49%，其中，新鮮人工作數減幅達52%，比當時的全體、全職、兼職、高階的跌幅都深。

最後，2008金融海嘯讓新鮮人魂飛魄散，連續兩年（2008年及2009年），應屆畢業生提前找工作，有主動應徵的求職占比都在6月見到最高峰；等景氣復甦（2010年）、或承平時期（2018年及2019年）又恢復7月為求職最高峰的常態。

但2020新冠肺炎發生至今，已有20%的應屆畢業生在5月主動應徵工作，求職積極度是最近3年新高；隨著疫情趨緩、以及工作機會增多，2020年畢業季求職高峰判斷在6～7月。