台電嘉興街都更案公告招商 三大亮點一次看

堪稱近年產權最複雜的公辦都更招商案「台北市大安區嘉興街都市更新案」，由國家住都中心接手整合一年多來，已獲得近98％參與意願，於今（29）日正式公告招商，由國家住都中心擔任實施者，公開徵求出資人，以權利變換方式開發，全案投資總額約達30億元，預計8月31日下午5時截止收件。

國家住都中心表示，本次招商有三大亮點。第一，以智慧綠能計畫改造街區，配合本案最大地主台電永續綠能計畫，綠建築及智慧建築為基本要求，居家能源管理系統的創意設計或工法更是招商加分項目，讓該案成為智慧綠能展示點。

至於台電分回棟的低樓層商用空間，預計引進體驗經濟、共好社區、教育創新、生活提案等產業，為社區注入都市生活風格新氣象。

第二，把投資人當夥伴，共同分攤風險。國家住都中心指出，中心全力整合67位住戶，在後續程序中也會負起住戶協調責任，若依民法、都市更新條例及臺北市政府規定等相關程序，仍無法執行應拆除或遷移土地改良物等作業，投資人得以此為由解除投資契約，保障投資人權益。

第三，落實最有利標精神，降低價格評分比。為鼓勵投資人提出更好的設計規劃，本案共同負擔比率項目的評分僅占20%，讓該項目對總分影響權重降低，留給投資人充分發揮創意的空間。

國家住都中心表示，嘉興街案招商說明會將於7月15日上午10時舉辦，此次招商作業將採一次申請、二階段審查方式辦理評選。