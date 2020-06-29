6月消費者信心指數終止連四跌 六大指標全上揚

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布109年6月消費者信心指數（CCI），總數為68.77點，較上月上升3.9點，不但終止連四跌，且六大指標全數上揚，顯示新冠肺炎疫情各項衝擊已逐漸下降。其中「未來半年投資股票時機」上升幅度最大，「未來半年國內就業機會」則是上升幅度第二名。

本次調查六項分項指標，六項指標（物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機、購買耐久財）全數上升。但從絕對水準來看，六項指標全部偏向皆悲觀指標。

上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，上月跌至歷史低點36.9點，但本月調查為41.6點，較上月36.9上升4.7點。中央大學台經中心執行長吳大任表示，股票投資信心上升，但數值依舊偏低，顯見信心還是薄弱。

上升幅度第二的指標是「未來半年國內就業機會」，本月調查結果為75.55點，較上月上升4.05點，顯示國人對未來就業市場雖仍悲觀，但隨著疫情趨緩，已逐漸恢復信心。

上升幅度第三的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為82.9點，較上月的79.05上升3.85點。吳大任表示，台灣疫情雖然控制不錯，但是全球疫情仍然發燒中，並無平息跡象，其中美國雖然力求經濟解封，但確診人數仍不斷攀升，如果全球需求持續萎縮，台灣製造業、出口等表現將成為下半年經濟隱憂。

「未來半年家庭經濟狀況」是本次上升幅度第四名，調查結果為81.75點，與上月上升3.7點。上升幅度第五指標是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為38.9點，與上個月調查結果相較上升3.65點。上升幅度最少的是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為91.9點，較上個月上升3.45。

從絕對水準來看，六項指標全部偏向皆悲觀指標。在「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為91.2點，較上月的調查結果上升3.45點 ，本月調查仍呈現悲觀態度。

「目前健康狀況」指標部分，本月調查結果為90.45點，較上月的調查結果上升2.65點，顯示民眾對自己健康呈現悲觀。「預期健康狀況」指標部分，本月調查結果為86.45點，與上月的調查結果相較上升2.85點。

109年6月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦， 臺北醫學大學管理學院暨大數據研究中心、健康力股份有限公司與台灣房屋調查協辦，調查期間為109年6月18日至20日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2855位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。