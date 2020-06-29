從商標申請案看產業熱度 農業食材居首 金融、醫事居次

經濟部智慧局今（29）日公布「近10年商標案件申請分析與產業發展趨勢」，根據統計顯示，近10年來本國人商標申請案皆以「農業食材」產業類別為最多，歷年申請類別總數占比在19.2%~21.6%間，次大產業別為「商業金融」，居第三位的則是「健康醫事」產業。

智慧局指出，對應WIPO產業分類來看，「農業食材」產業涵蓋尼斯分類第29~33及43類，即食品、飲料及餐飲住宿等商品及服務，與一般消費民生最為相關；加上商標申請類數約七成為本國人，第43類又是我國人申請次高的類別，整體拉高「農業食材」產業類別的占比，可見國人對餐飲業的品牌創新與創業熱度一直很高。

至於本國人申請案近10年的次大產業別為「商業金融」，對應WIPO的產業分類來看，涵蓋尼斯分類為第35類的批發零售、廣告行銷、代理進出口等商業服務領域以及第36類的金融服務。第35類亦是本國申請案所有類別第1位，由此可見我國零售業等商業活動蓬勃，近年金融服務亦有密集發展趨勢。

居第三位的則是「健康醫事」產業涵蓋第3類及第5類，即美容化粧清潔品與醫藥醫材等商品，反映國人對身體健康與美容的重視，帶動相關產業對品牌的申請需求。

在外國人申請案部分，近10年來的產業類別以「技術研究」居首，歷年申請類別總數占比在16.8.2%~19.3%間，呈現緩步成長趨勢，對應WIPO的產業分類，「技術研究」產業包含尼斯分類第9、38、42及45類，即科技3C設備、通訊傳輸、科學技術研發、法律服務等。

而近10年外國申請人以日本、美國及中國大陸為前三大，智慧局表示，三者申請案占外國商標申請案半數以上，顯示日、美、中等國不僅止於技術研發領域的競逐，在商標屬地主義特性下，更積極進行與專利技術相輔相成的商標申請，台灣是全球電子、資訊和通訊等高科技產業的重鎮，也是各國品牌布局不可或缺的一環。

至於外國人申請案近10年產業類別位列二、三的則是「健康醫事」及「農業食材」，亦為我國申請人申請占比的第三高及首位，智慧局表示，這顯示國內「健康醫事」及「農業食材」產業的高消費需求亦吸引外國申請人重視並有進入我國市場投資的意願。