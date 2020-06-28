台灣中油：三接已避生態豐富區 台北港址不適合

對於環團近日針對中油觀塘三接開發案的連署宣傳活動，台灣中油今（28）日指出，台灣中油公司第三座液化天然氣接收站已經避開環團所稱的藻礁生態豐富區域，並不影響藻礁生態；至於選址，台北港海、氣象條件雖適合，但港內適合興建接收站的地點，不是正在填海造地，就是屬遠期開發計畫，對台電大潭電廠新增燃氣機組用氣需求緩不濟急，因此並不適合。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政指出，觀音大潭里的藻礁是精華，有24種造礁藻類，有頂級掠食動物裸胸鯙1,200條，因此要求三接遷址。中油表示，觀音大潭段海岸已有電廠進出水口、臨時施工碼頭、13公頃填地等突出海岸結構所分割，導致有些礁體露出或掩蓋。

中油表示，礁岩露出區塊即環團所稱藻礁生態豐富區域，這些區域都在沿岸潮間帶範圍內，中油都已避開，只在已經填築好的填地範圍內興建進口天然氣所需儲槽及氣化相關設施，施工及營運期間都不會影響藻礁生態。

中油指出，觀塘工業港範圍水深都在10米以上，離岸超過1.5公里，工業港範圍內礁岩都為沙所覆蓋，依據公司內部調查顯示該區生態並不豐富，與環團所稱潮間帶生態豐富度有很大差異。

中油說明，環團一再強調台北港更適合興建第三接收站，不過依內部評估，台北港、觀塘港海氣象條件確實都適合，但台北港適合興建接收站的地點，不是正在填海造地，就是屬遠期開發計畫。

中油直言，如驟然將三接移到台北港，時程上至少會比原計畫落後十年以上，將直接影響台電大潭電廠新增三部燃氣機組發電，同時也延遲北部工業用戶改燃天然氣進程，對國內發電及空污改善都有相當大負面衝擊，其影響層面並非如環團所稱「第三接收站即使沒做，影響的電力僅2.4%，並不是缺電。」