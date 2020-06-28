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博錸新冠檢測試劑 獲美FDA緊急使用授權

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

博錸生技（6572）今日公告，於（26）日上午收到美國FDA通知，所開發的新冠病毒核酸檢測試劑 (IntelliPlexTM SARS-CoV-2 Detection Kit) 連同博錸自動檢測儀器πCode™微量盤清洗儀、螢光分析儀正式通過FDA緊急使用授權 (EUA)審查，並已列名FDA新冠肺炎檢測緊急使用授權官方網站公告清單。

博錸指出，自4月下旬送件申請FDA EUA迄今，博錸團隊與美國FDA直接溝通，闡述多元精準影像晶元磁片（πCode™ MicroDiscs）技術平台技術以及新冠肺炎病毒核酸檢測設計原理、實驗數據，獲得FDA肯定，FDA更主動提出我方可擴大適用檢體類型，在原有的鼻腔檢體以外，增加口腔、前鼻腔檢體等共八種檢體，授予緊急使用授權，並正式列名官網公告清單之上 。

博錸表示，公司以精準醫療癌症監控及管理為主要產品開發領域，此次以新冠肺炎病毒核酸檢測試劑跨入傳染性疾病檢測領域，已獲歐盟 CE-IVD以及美國FDA EUA資格，未來將持續深化傳染性疾病相關試劑研發。

FDA 肺炎

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