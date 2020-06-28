快訊

陽明山遊覽車撞公車 24人受傷其中1人骨折送醫

台南4歲女童雙腳燙爛 傳「早晚都被繼父跟生母輪流毆打」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汽油連9漲！ 明天起汽柴油再漲0.3元

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
國內油價已經連9周漲價。圖／中油提供
國內油價已經連9周漲價。圖／中油提供

由於北半球進入夏天用油旺季，沙國7月減少亞洲供油等因素，國際原油價格持續走揚，國內油價已經連9周漲價。中油今公布，自明（29）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.3元。調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升22.0元、95無鉛汽油每公升23.5元、98無鉛汽油每公升25.5元、超級柴油每公升19.4元。

中油表示，本週受北半球進入夏天用油旺季，且石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）承諾7月減產量將維持5、6月執行大規模協議水準等因素影響，帶動國際原油價格上揚。本週調價指標7D3B週均價為每桶42.01美元，較前週40.76美元上漲1.25美元，新台幣兌美元匯率升值0.049元，國內油價依公式計算漲幅為2.32%。

若按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.8元及0.9元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油僅各調漲0.3元，另0.5元及0.6元皆由中油吸收。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升22.0元、95無鉛汽油每公升23.5元、98無鉛汽油每公升25.5元、超級柴油每公升19.4元。

原油價格 中油

延伸閱讀

影／馬力瞬間增加50匹！Shelby Mustang GT350只是小改再換個汽油

國內汽油連八漲 98無鉛破25元

油價連八漲！下周汽、柴油每公升再漲0.3元

加油要快！下周油價連7漲 汽、柴油價格每公升漲0.8元

相關新聞

汽油連9漲！ 明天起汽柴油再漲0.3元

由於北半球進入夏天用油旺季，沙國7月減少亞洲供油等因素，國際原油價格持續走揚，國內油價已經連9周漲價。中油今公布，自明（...

國發會 擬推在地產業園區2.0

國發會擬透過前瞻基礎建設計畫，續推「開發在地型產業園區計畫」2.0版本，經費規模初估180億元，要持續改善工業區公設、開...

台糖800公頃地 納「中南部產業園區開發方案」

政府以前瞻預算改善紓解台灣北部工業用地價格昂貴、吃緊問題，國發會規劃將「中南部產業園區開發方案」部分經費，納入前瞻「開發...

台灣168／前五月對美出口同期新高

財政部統計，美中貿易衝突轉單效應、廠商回流擴增在台產能，前五月我國對美國出口總值189億美元，創歷年同期新高，年增4.7...

5月景氣 估續亮黃藍燈

國發會明（29）日發布5月景氣對策信號，新冠肺炎疫情重創全球經濟，對我衝擊仍在，但國內經濟表現則有回溫之勢，預期5月景氣...

台電：日環食吃掉169萬瓩發電量 相當2部燃氣機組

百年難得一見的日環食天文奇景，意外「吃掉」太陽能發電。據台電統計，日食過程中，太陽能發電量一度驟降169萬瓩，相當於少掉...

與美日相較 陳冲直言：我國央行煩惱算是很幸福

中央銀行日前理監事會議後宣布利率不動，總裁楊金龍主持理監事會後記者會，次日媒體斗大的標題「總裁直言Fed擴大購債損及獨立...

熱門新聞

中火爭議台電1張漫畫秒懂 中市府：誤導視聽令人遺憾

中市力槓中火今3度稽查 台電用1張漫畫秒懂爭議

合一再下一城 癌幹細胞平台技術取得日本專利

苗栗銅科台商回流設廠熱點 竹南科台積電施工在即

振興三倍券 7月1日將開放預訂

挺中火2號機供電 台電：中部去年八成時間用電須外援

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。