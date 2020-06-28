汽油連9漲！ 明天起汽柴油再漲0.3元

由於北半球進入夏天用油旺季，沙國7月減少亞洲供油等因素，國際原油價格持續走揚，國內油價已經連9周漲價。中油今公布，自明（29）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.3元。調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升22.0元、95無鉛汽油每公升23.5元、98無鉛汽油每公升25.5元、超級柴油每公升19.4元。

中油表示，本週受北半球進入夏天用油旺季，且石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）承諾7月減產量將維持5、6月執行大規模協議水準等因素影響，帶動國際原油價格上揚。本週調價指標7D3B週均價為每桶42.01美元，較前週40.76美元上漲1.25美元，新台幣兌美元匯率升值0.049元，國內油價依公式計算漲幅為2.32%。

若按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.8元及0.9元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油僅各調漲0.3元，另0.5元及0.6元皆由中油吸收。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升22.0元、95無鉛汽油每公升23.5元、98無鉛汽油每公升25.5元、超級柴油每公升19.4元。