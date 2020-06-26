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紡拓會研發傳捷報 獲得三項發明專利肯定

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

紡拓會「縫製技術研發中心」執行經濟部技術處法人科技專案計畫，研發成果於今年度獲得經濟部智慧財產局核發3項發明專利肯定，獲證的專利分別為「具有高耐水壓性之彈性體薄膜的製備方法」、「無二異氰酸酯之感壓膠複合材料」及「具有高貼合性與高彈性的熱塑性聚氨酯薄膜的製備方法」。紡拓會表示，薄膜材料的研發是無縫貼合製程重要的核心技術，能獲得3項發明專利的肯定，展現縫製技術研發中心的研發能力。

紡拓會表示，「具有高耐水壓性之彈性體薄膜的製備方法」為一種耐水壓之彈性體薄膜的製備，提供具耐水壓性、貼合性及彈性的熱塑性聚氨酯薄膜。「無二異氰酸酯之感壓膠複合材料」是一款無二異氰酸酯之感壓膠複合薄膜材料，改良配方無需添加二異氰酸酯，降低對人體的危害。「具有高貼合性與高彈性的熱塑性聚氨酯薄膜的製備方法」為利用表面改質技術提高熱塑性聚氨酯薄膜的貼合性能，提供一種具有高貼合性與高彈性的薄膜材料。

紡拓會自106年起執行經濟部技術處法人科技專案計畫，到今年6月已有4項發明專利及4項新型專利獲得核准。紡拓會表示，因應產業需求，紡拓會成立「縫製技術研發中心」及「縫製技術聯盟」，透過縫製技術的研發與聯盟的交流活動，逐步發展機能性紡織品創新縫製與智慧縫製，推動紡織產業價值，延伸台灣機能性紡織品價值鏈，以促進紡織產業升級與提升國際競爭力。

經濟部

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