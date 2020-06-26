快訊

才鬧出租房糾紛 曾與李進良傳緋聞41歲名媛胡嘉嘉酒後亡

專訪激怒北韓之男：假話反共心戰？反攻平壤無人機之謎

與美日相較 陳冲直言：我國央行煩惱算是很幸福

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
媒體不追問利率動向，央行總裁楊金龍可以對美日兩國QE的舉措侃侃而談，陳冲表示，真是一件幸福的事，美國聯準會包爾主席應該很羨慕。圖/新世代金融基金會提供
媒體不追問利率動向，央行總裁楊金龍可以對美日兩國QE的舉措侃侃而談，陳冲表示，真是一件幸福的事，美國聯準會包爾主席應該很羨慕。圖/新世代金融基金會提供

中央銀行日前理監事會議後宣布利率不動，總裁楊金龍主持理監事會後記者會，次日媒體斗大的標題「總裁直言Fed擴大購債損及獨立性，示警日銀介入股市可能雙輸」；央行總裁揮灑自如 ，談論美日兩國央行QE的舉措及影響，媒體也不追問利息動向，行政院前院長，新世代金融基金會董事長陳冲表示，真是一件幸福的事，美國聯準會包爾主席應該很羨慕。

陳冲表示，曾擔任央行總裁19年，歷經五任總統，被譽為Master of Central Banking的William McChesney Martin Jr.，名氣雖不及伏克爾或葛林斯班，但曾留下一句名言「To take away the punch bowl just when the party gets going 」，要求央行不要對過熱的經濟又注入流動性。2008年在卸任前夕，聯準會主席葉倫即借用此一傳神的比喻，公開對聯準會同仁表示，「We will at least refilling the punch bowl until the guests have all arrived, and will not remove it prematurely before the party is well under way」。

陳冲解釋，一位主張在宴會開始增溫時，將雞尾酒缸移走；一位則認為賓客尚未到齊，不要過早移走酒缸，且應持續添酒。這當然與兩人所處的時空有關，問題也在於如何認定宴會正嗨，還是尚未開始。不幸的總裁，就要面對這種抉擇。

陳冲表示，2008金融海嘯後，各國為了救市，都有或多或少的QE，但只有美國拜1944年不列登森林協議的遺緒（Legacy），可以稍微放肆一下，大印鈔票，而毋須承擔太多的副作用。但兩國經過10年的QE，都有縮表的必要，以往的QE均將面臨逐漸收回的難題。

陳冲說，看看兩位「大哥哥」（外交首長的說法）的近況，依據今年6月20日的資料，日本央行的總資產為645兆日圓，但其中持有日本政府債券505兆，外加買入ETF 32.5兆，占總資產達83％。換言之，比較2018年大家呼籲要縮表時，日本央行的規模不減反增，甚至是大幅成長。而其中近八成是政府發債、央行購買，也就是左手交右手；但可怕的是買入股市ETF竟占5％，中央銀行大量購買政府債務及股票，恐怕是市場大忌。

至於美國大哥哥，陳冲說，也不遑多讓，自川老大上台後，一如預期，National Debt Clock（國債鐘）飛快運轉，但如看聯準會的6月資產負債表，更會嚇一大跳，2018年時規模淨增3兆，央行總資產達到7.14兆美元，過去兩年的縮表努力，等於完全破功。其中買入政府債券4.17兆，無異是過去一年，聯準會就買入政府舉債達2兆美元，這個雞尾酒缸，不但沒有拿走，而且還大量添酒，不醉也難。美國央行雖不明救股市，但卻買入惡名昭彰的MBS，高達1.92兆美元，換言之，身為世界第一強國的美國，其中央銀行竟有八成五的資產，不是欠缺流動性，就是品質低劣，實在令人堪虞。

陳冲表示，美日央行總裁還在為宴會是否正嗨，雞尾酒缸應否端走，以及川普的支票，心中掙扎不已；相對而言，我們央行的煩惱，實在不算什麼。就在央行記者會一周前的6月10日，華盛頓郵報還反映各界對美國聯準會的期待，就是降低失業率，甚至是不同族群的就業，看該報的標題 「Calls growth for Federal Reserve to target the black unemployment rate」，就知道我們央行的煩惱算是很幸福的。謝謝當年俞國華先生建立的優良傳統，只不知今年俞總裁逝世20周年央行會如何追念?

日本央行 美國聯準會 陳冲

延伸閱讀

因應經濟危機 聯準會下令大型銀行暫停買回股票

籌措新冠肺炎疫情財源 陳冲：可發行巨災債券

災害頻仍但舉債有限 陳冲：巨災債券是解方

防第二波病毒帶來更大傷害 陳冲籲發行巨災債券

相關新聞

駱駝性格扛得住4兆基業？新光二公主吳欣儒越位接班內幕

月19日，新光金召開股東會，75歲的吳東進閃電卸下董事長大位，交給74歲的老臣許澎；但更引人注目的是，副董事長李紀珠辭任後，懸缺2年的總經理由吳東進的二女兒、41歲的吳欣儒接任，成為最年輕的金控總座。

財經觀點／絕處逢生 疫情帶動「零接觸商機」

新冠疫情衝擊各行各業，過去的消費行為和生活型態有一部分儼然「一去不回了」，宅經濟等新型態已完全改變市場版圖，在疫情的「明...

6月消費者信心指數 29日新增房地產指標

中央大學台經中心預計29日發布6月消費者信心指數，值得注意的是，這個月指數將做出重大變革，新增房地產信心指數，有助於更了...

台灣168／工具機上月出口減43％

台灣機械公會發布2020工具機5月出口1.82億美元，年減43.4%，累計前五月機械設備出口值為103.1億美元，較去年...

熱門新聞

三倍券綁信用卡外銀較大方？ 金融圈揭原因

郵政資金規模近7兆4千億元 一窺「綠巨人」投資術

面板雙虎攻Mini LED 進入收割期

中火遭罰200萬並勒令停工 台電：依法救濟並請求國賠

真相研究室／中火運轉少2部 空氣品質當然好

台電重啟中火2號機組 孫大千：蔡英文選前選後兩張臉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。