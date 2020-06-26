與美日相較 陳冲直言：我國央行煩惱算是很幸福

中央銀行日前理監事會議後宣布利率不動，總裁楊金龍主持理監事會後記者會，次日媒體斗大的標題「總裁直言Fed擴大購債損及獨立性，示警日銀介入股市可能雙輸」；央行總裁揮灑自如 ，談論美日兩國央行QE的舉措及影響，媒體也不追問利息動向，行政院前院長，新世代金融基金會董事長陳冲表示，真是一件幸福的事，美國聯準會包爾主席應該很羨慕。

陳冲表示，曾擔任央行總裁19年，歷經五任總統，被譽為Master of Central Banking的William McChesney Martin Jr.，名氣雖不及伏克爾或葛林斯班，但曾留下一句名言「To take away the punch bowl just when the party gets going 」，要求央行不要對過熱的經濟又注入流動性。2008年在卸任前夕，聯準會主席葉倫即借用此一傳神的比喻，公開對聯準會同仁表示，「We will at least refilling the punch bowl until the guests have all arrived, and will not remove it prematurely before the party is well under way」。

陳冲解釋，一位主張在宴會開始增溫時，將雞尾酒缸移走；一位則認為賓客尚未到齊，不要過早移走酒缸，且應持續添酒。這當然與兩人所處的時空有關，問題也在於如何認定宴會正嗨，還是尚未開始。不幸的總裁，就要面對這種抉擇。

陳冲表示，2008金融海嘯後，各國為了救市，都有或多或少的QE，但只有美國拜1944年不列登森林協議的遺緒（Legacy），可以稍微放肆一下，大印鈔票，而毋須承擔太多的副作用。但兩國經過10年的QE，都有縮表的必要，以往的QE均將面臨逐漸收回的難題。

陳冲說，看看兩位「大哥哥」（外交首長的說法）的近況，依據今年6月20日的資料，日本央行的總資產為645兆日圓，但其中持有日本政府債券505兆，外加買入ETF 32.5兆，占總資產達83％。換言之，比較2018年大家呼籲要縮表時，日本央行的規模不減反增，甚至是大幅成長。而其中近八成是政府發債、央行購買，也就是左手交右手；但可怕的是買入股市ETF竟占5％，中央銀行大量購買政府債務及股票，恐怕是市場大忌。

至於美國大哥哥，陳冲說，也不遑多讓，自川老大上台後，一如預期，National Debt Clock（國債鐘）飛快運轉，但如看聯準會的6月資產負債表，更會嚇一大跳，2018年時規模淨增3兆，央行總資產達到7.14兆美元，過去兩年的縮表努力，等於完全破功。其中買入政府債券4.17兆，無異是過去一年，聯準會就買入政府舉債達2兆美元，這個雞尾酒缸，不但沒有拿走，而且還大量添酒，不醉也難。美國央行雖不明救股市，但卻買入惡名昭彰的MBS，高達1.92兆美元，換言之，身為世界第一強國的美國，其中央銀行竟有八成五的資產，不是欠缺流動性，就是品質低劣，實在令人堪虞。

陳冲表示，美日央行總裁還在為宴會是否正嗨，雞尾酒缸應否端走，以及川普的支票，心中掙扎不已；相對而言，我們央行的煩惱，實在不算什麼。就在央行記者會一周前的6月10日，華盛頓郵報還反映各界對美國聯準會的期待，就是降低失業率，甚至是不同族群的就業，看該報的標題 「Calls growth for Federal Reserve to target the black unemployment rate」，就知道我們央行的煩惱算是很幸福的。謝謝當年俞國華先生建立的優良傳統，只不知今年俞總裁逝世20周年央行會如何追念?