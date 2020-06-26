三倍券將上路 商研院：暑假較往年短 「點火」要快

「三倍券」將於7月1日預購，7月15日正式上路，後疫情時代的搶救內需消費大戰正式鳴槍起跑，商研院商業發展與策略研究所副所長朱浩提醒，今年暑假較往年短，只有一個半月，各商圈店家的加碼優惠方案宜儘早提出，才能搶下三倍券首波消費熱潮，吃得到這塊大餅。

值得注意的是，商圈店家不同於超商、超市、百貨、飯店、餐廳備妥行銷銀彈和宣傳資源，經濟部中部辦公室表示，將出手扶助全台逾千個夜市商圈和傳統市場，舉辦消費滿額抽獎活動，最大獎是消費夜市商圈或傳統市場的2000元抵用券。

朱浩表示，夜市和傳統市場的商圈店家代表的是「庶民經濟」，若三倍券能夠在這裡發揮「點火」作用，會讓全民更有感。不過，商圈店家應快一點動起來，規劃相關加碼優惠方案，才能搶下三倍券首波的暑假消費熱潮。

朱浩並提醒，政府最晚也一定要在11月前催出三倍券的消費買氣，以預防新冠肺炎第二波疫情在今年秋冬反撲的可能。

此外，進入後疫情時代，用餐座位間距拉大、用餐隔板、門店人員的口罩和護目鏡…等，與環境衛生和預防疫情的消毒措施已成為經營者不可能省掉的固定成本之外，朱浩也建議商圈店家趁三倍券契機，投資數位支付工具，不能只收現金，要懂得為自己「開門」，也給自己升級的機會，提早因應零接觸時代的來臨。

不過，面對即將上路的三倍券，企業大老仍是覺得政府的振興力道太弱。中華民國全國商業總會理事長賴正鎰表示，實質只有2000元的三倍券和世界各國隨便都是萬元起跳的現金補助比起來真的太少，建議政府待三倍券上路後，一定要適時檢討，若效果不如預期的話，該加碼還是得加碼。

中華民國工商協進會理事長林伯豐更直言，三倍券發得「太少」、「太慢」，且發放效率「太差」。林伯豐建議，三倍券發放對象應排富，並可進一步針對免繳綜合所得稅年收入少於40.8萬元，約230萬國人將其三倍券金額從3000元提高到至少1萬元，且如果可以的話，建議三倍券應提早到7月1日發放，亦可採取像選票方式，由村里長依照名冊發放。

經濟部中部辦公室副主任林春菊指出，目前全台已有約150個夜市和傳統市場約1.8萬個攤商，推出三倍券加值加碼活動，且陸續增加中，包括知名的士東市場、南門市場、寧夏夜市、艋舺夜市…等都有。