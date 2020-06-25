中火啟動2號機挨罰 藍營力挺台中市府綠籲勿政治操作

中火2號機昨晚點火，市府依法開罰200萬元，市議會民進黨團要求市府帶頭開源節流，不宜情感判斷或政治操作；國民黨籍台中市副議長顏莉敏則呼籲市府堅定意志，捍衛民眾健康。

台電台中火力發電廠2號機昨天晚上點火加入供電行列，市府前往稽查，認定台電沒有操作許可證，違反空污法，當場勒令停工，並開罰新台幣200萬元。

台中市議會民進黨團今天發布新聞稿批評，市長盧秀燕頻頻指控中火為空污元凶，反映政治操作的意圖。黨團要求市府，如果市長認為空污問題與用電密不可分，應該以身作則，帶頭開源節流。

黨團副召集人，市議員江肇國表示，電量與空污都是專業的議題，不宜用情感判斷或政治操作。市府跟台電及環保署還有法律見解的分歧，與其隔空放話，逕行開罰，不如邀請各方坐下來好好溝通。否則換了市長，空氣沒換新，只換來缺電危機與政治對抗，受騙受害的還是市民。

黨團幹事長，市議員林德宇指出，台電有責任說明清楚機組重啟測試的原因與調度原則，但市府環保局先前廢止台電許可證的行政處分，已經環保署依法撤銷，所以中火2、3號機狀態應是展延審查中。市府扭曲正當的法律程序，「把依法行政當塑膠」，綁架電力調度避免缺電的技術專業。

顏莉敏則說，根據調查，有高達7成的民眾反對重啟2號機；而台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例今年3月部分條文也被行政院宣告抵觸無效。她質疑，執掌環境保護的環保署居然配合台電打假球，被譏為是護航台電，成了台電的附屬機關。

顏莉敏表示，中央錯誤的能源政策，不應由人民承受，呼籲台中市環保局要堅定意志，捍衛民眾健康，不能讓台中人用肺發電，更不能為了用電，犧牲中部人的健康。

市府表示，環保局昨晚前往稽查，發現中火以柴油燃燒點火預熱，但尚未燒煤發電，尚未發電操作，因此市府依「公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」裁罰新台幣200萬元，後續也將持續稽查，台電若違法開機燃煤，市府依法重罰。