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中火2號機點火挨罰 行政院：中市府明顯未依法行政

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

台中市政府針對台中電廠2號機（中火2號機）重新點火進行裁罰，行政院發言人丁怡銘今（25）日表示，政府相關部門會依法行政，也應依法行政，中市府針對合法運作的台電機組開罰之作為，「明顯未依法行政」。

台電昨進行中火2號機點火測試，中市府當晚隨即派員進廠稽查，並於25日中午裁罰200萬元罰款、勒令停工，並要求接受環境講習，且表示「如經查獲未遵行停工處分者，將移送司法機關偵辦」，引發中央、地方在端午連假爆發「中火大戰」。

丁怡銘表示，對於此事，經濟部、台電及環保署也都有發新聞稿澄清。蔡政府上台後，中火已大量減煤，並且積極發展綠能來改善空汙，且中市府既然是政府，當然也要依法行政，相關行政措施也必須站得住腳。

丁怡銘表示，目前進入夏季用電高峰，又適逢大學指考季節，再加上中火1號機歲修，為維護台灣民眾用電穩定，台電相關必要調節措施政院均有掌握，不但相關機組都已經過環保改善工程符合標準，也請環保署隨時監測空氣品質，目前空氣品質仍處於良好狀態，若出現空汙就會適度降載。

台電 環保 空汙

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