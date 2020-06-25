台電轟中市府無心改善空污 藉為難中火獲政治利益

對於中市政裁罰，台電公司今（25）日下午重砲反擊，提及「傻眼」、「遺憾」等字眼，也強調是台中電廠2號機點火是基於「合理、合格、合法」「三合」考量，重批中市府「無視自己的種種違法行徑」、「根本無心改善空汙，藉由為難中火獲取政治利益」，揚言未來將依法救濟，對中市府公務員「違法瀆職」之侵害請求國賠。

台電表示，昨（24）日宣布台中電廠2號機（以下簡稱2號機）將於晚間點火測試，台中市政府立即派員稽查，並於今日中午裁罰200萬元、勒令2號機停工，且中市府揚言「如經查獲未遵行停工處分者，將移送司法機關偵辦」。

台電強調，電廠員工們肩負全台穩定供電使命，犧牲假期兢兢業業地工作，何以受此恐嚇式對待，且中市府若面對法律，依據自己喜好隨意解釋，視中央主管機關如無物，甚至無視自己種種違法行徑，將來如何執法治理市政？

台電直言，中市府無視環保署、行政院訴願審議委員會等權責機關決定，一意孤行，一再違法開罰台中電廠，台電定將依法救濟，並針對中市府公務員種種違法瀆職行徑，對台電與台電員工造成的侵害，請求國家賠償。

台電感嘆，中市府稱希望台電「守法」，對其去年底以來各項作為所涉及的適法性爭議，似乎已然淡忘，如無視自己核發的許可證另提減煤目標，違反信賴保護原則。

台電強調，台中電廠完成環保改善工程，申請許可證異動，中市府卻超出審查範圍，藉機另提減煤目標；且市府以誤繕為由，針對許可證進行實質內容變更。

台電表示「法治是社會運作基礎」，並對中市府顯然已放棄對法治的堅持感到「遺憾」，亦不解中市府去年底以超出用煤許可量為由開罰台中電廠，台電雖不認同，但仍接受處分，繳交罰款並讓機組停機，此乃出於對地方政府行政處分的尊重。

台電強調，然中市府面對中央主管機關撤銷裁罰處分，卻一副當作沒看到的樣子，還提出了令人費解的法律解釋，直接「斷言」中央主管機關的處分無效，此「寬以待己，嚴以律人」的態度，「令人傻眼」。

台電直指，中市府近兩年將空汙防制焦點鎖定台中電廠，「以為這樣就能解決空污問題」，但台電已多次說明「空汙季台中電廠機組減半運轉，空品仍不佳」，非空汙季機組多數均上線發電，空品卻能維持綠色燈號。

台電說，台中電廠環保改善工程完成後，排放大幅下降，符合中市府制訂之加嚴標準，近五年來更減煤近600萬噸，中市府卻選擇無視這些成果。

台電說，中市府甚至一再對外指稱台中電廠影響中部空品，讓人合理懷疑是故意忽視空汙來源成因複雜且多元，需全盤治理方能奏效，顯見中市府「根本無心改善空汙，藉由為難中火獲取政治利益」。

台電也指出，中市政府誣指中火趁連假期間點火，事實上是為了因應端午連假過後夏季用電尖峰，及大學指考穩定供電需求，2號機因此加入供電行列。

台電說明，因機組已停機近半年，需進行調校測試，以確保連假過後可穩定運轉，因此選擇負載較低的假日進行測試，同時1號機也利用此期間停機檢修。

台電表示，為因應地方政府要求，於空汙季減少燃煤發電，燃氣機組在空汙季擔任發電主力，只能利用夏季歲修，以因應空汙季調度，所以台中電廠2號機適時加入，也為燃氣機組爭取歲修時間。

台電在文末沈痛呼籲，表示台電基於「合理、合格、合法」的「三合」考量，決定讓2號機點火運轉，事實上，台電也非常熱切希望能「多一合」，亦即與地方政府「合作」，共尋兼顧環保與穩供良方。

台電表示，如果中市府堅持以對抗替代合作，恐將導致供電與環保雙輸局面，殷盼中市府回歸法治正軌，「切莫一錯再錯，更不要低估台電對於維護人民用電權益的決心」。