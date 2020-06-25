中市府罰中火 環保署二度聲明：勿政治操作

中火二號機組重啟遭台中市政府開罰，環保署今（25）日二度發布聲明譴責中市府，要求中市府「依法執行公務，勿陷入政治操作泥沼，不可自拔」。

台中市環保局昨晚稽查中火，認定中火二號機組未遵守該局廢證處分，並將依《空污法》開罰，環保署今日上午已發布聲明強調，台中市環保局去年所作廢證處分已經撤銷，中火二、三號機操作許可已回到「展延審查」狀態，可繼續操作。

然而台中市長盧秀燕稍早表示，台電偷襲違法開機，並指環保署上午聲明為「官官相護」，環保署下午二度發表聲明，指對遭到誣衊感到遺憾，並再次強調行政院並不受理中市府所提訴願，中市府可依法制程序再向台北高等行政法院提起訴訟，尋求爭執解決。

環保署表示，政府各部門本應分工合作，在炎炎夏日中，以民眾的福址為優先考量的重點，今天中部地區空氣品質普遍良好，並沒有因為台中電廠啟動二號機，導致空品不良情形。

環保署強調，在連日來氣溫持續飆出歷史新高，國家整體用電穩定供應及安全調度，應回歸專業的判斷，環保署身為環境保護的中央主管機關，不論是透過源頭使用的燃料成分管制、製程應有的空氣污染防制措施許可管制及管末的空氣污染物排放標準管制，都將為民眾的健康與空氣品質把關。

環保署重申，依法行政是難能可貴的台灣價值，「所以民眾要守法，政府機關更該守法」，台中電廠許可證審查、核發確實是中市府權責，台中市環保局依法審查核定，環保署絕對支持，但如果再錯誤引用法規，誤導事實，環保署會再次指正錯誤，「請該府依法執行公務，勿陷入政治操作泥沼，不可自拔。」