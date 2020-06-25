快訊

日籍確診女接觸者 109人採檢結果出爐了

平溪望古瀑布浮潛男找到了 無生命跡象送醫搶救

中市府罰中火 環保署二度聲明：勿政治操作

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

中火二號機組重啟遭台中市政府開罰，環保署今（25）日二度發布聲明譴責中市府，要求中市府「依法執行公務，勿陷入政治操作泥沼，不可自拔」。

台中市環保局昨晚稽查中火，認定中火二號機組未遵守該局廢證處分，並將依《空污法》開罰，環保署今日上午已發布聲明強調，台中市環保局去年所作廢證處分已經撤銷，中火二、三號機操作許可已回到「展延審查」狀態，可繼續操作。

然而台中市長盧秀燕稍早表示，台電偷襲違法開機，並指環保署上午聲明為「官官相護」，環保署下午二度發表聲明，指對遭到誣衊感到遺憾，並再次強調行政院並不受理中市府所提訴願，中市府可依法制程序再向台北高等行政法院提起訴訟，尋求爭執解決。

環保署表示，政府各部門本應分工合作，在炎炎夏日中，以民眾的福址為優先考量的重點，今天中部地區空氣品質普遍良好，並沒有因為台中電廠啟動二號機，導致空品不良情形。

環保署強調，在連日來氣溫持續飆出歷史新高，國家整體用電穩定供應及安全調度，應回歸專業的判斷，環保署身為環境保護的中央主管機關，不論是透過源頭使用的燃料成分管制、製程應有的空氣污染防制措施許可管制及管末的空氣污染物排放標準管制，都將為民眾的健康與空氣品質把關。

環保署重申，依法行政是難能可貴的台灣價值，「所以民眾要守法，政府機關更該守法」，台中電廠許可證審查、核發確實是中市府權責，台中市環保局依法審查核定，環保署絕對支持，但如果再錯誤引用法規，誤導事實，環保署會再次指正錯誤，「請該府依法執行公務，勿陷入政治操作泥沼，不可自拔。」

環保 空氣品質

延伸閱讀

【重磅快評】台電不靠譜 中火煤照燒 誰為難台電員工？

中市府對中火開罰 政院：明顯未依法行政

中火遭罰200萬並勒令停工 台電：依法救濟並請求國賠

中市府批官官相護 環保署籲勿陷政治操作泥沼

相關新聞

6月消費者信心指數 29日新增房地產指標

中央大學台經中心預計29日發布6月消費者信心指數，值得注意的是，這個月指數將做出重大變革，新增房地產信心指數，有助於更了...

無薪假人數 攀3萬新高

勞動部昨（24）日公布最新企業減班休息（俗稱無薪假）人數，到23日為止，無薪假人數飆破3萬，達到30,505人，仍創十年...

我輪胎廠憂心 爭取最低稅率

美國商務部宣布對從台灣、南韓、泰國及越南進口的輪胎展開反傾銷調查。國內輪胎廠不敢掉以輕心，評估反傾銷稅恐難以避免，重點是...

政府挺輪胎廠提訴願 每案補助300萬

美國商務部針對台灣、南韓等輸美輪胎進行反傾銷調查。經濟部貿易局昨（24）日表示，貿易局針對相關案件，將提供每案300萬元...

輪胎反傾銷 美查台、韓、泰、越

美國商務部23日宣布，針對從台灣、南韓、泰國及越南進口的輪胎展開反傾銷調查，國內五大輪胎廠產品都有銷美，可能受到影響。其...

因應反傾銷戰 國貿局補助每案300萬律師費

美國啟動對我國、韓國、泰國及越南輸美的「乘用車和輕卡車輪胎」反傾銷及平衡稅調查，經濟部國際貿易局昨日說明，針對相關案件，...

反傾銷大戰第二波 美調查台灣等4國輪胎

美國商務部廿三日表示，已對台灣、南韓、泰國與越南進口輪胎啟動反傾銷調查，以釐清這些輪胎是否以低於公允的價格銷售。美國國際...

離岸風電三階規則公布 風電業者提三大建言

經濟部能源局於上周五說明離岸風電第三階段區塊開發規劃，離岸風電業者今（24）日提出三大建言，包括：提高審查標準到80分、...

無薪假破3萬人 餐旅回溫、製造仍慘

勞動部昨公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，本周實施無薪假家數有一三三四家、三萬五○五人，新增六六七人，增幅創下近六期新低，但總人數仍首破三萬人。隨著疫情趨緩、國旅復甦，旅宿、餐飲業已連續幾周趨緩，但國際疫情未明、訂單受衝擊，製造業無薪假人數仍攀高。

台灣168／工具機上月出口減43％

台灣機械公會發布2020工具機5月出口1.82億美元，年減43.4%，累計前五月機械設備出口值為103.1億美元，較去年...

熱門新聞

財部振興出招！年底每人可「出島」買10萬免稅品

5G來了！遠傳宣布 7月3日開台

三倍券綁信用卡外銀較大方？ 金融圈揭原因

反傾銷大戰第二波 美調查台灣等4國輪胎

台積跨海設廠 傳獲美金援

輪胎反傾銷 美查台、韓、泰、越

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。