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美列受中國軍方支持名單 市場關注台廠是否得利

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

路透報導，美國政府已決定，將包括電信設備巨擘華為和安全監控業者海康威視在內的20家中資公司，列為中國軍方擁有或控制的企業，這將為美國實施新的金融制裁奠基，市場關注，隨著美國政府進一步緊縮海康威視、浪潮集團等陸系科技廠生存空間，台灣安控廠、伺服器業者是否能從中得利，蠶食陸系業者非中國市場市佔率。

外電指出，由美國國防部起草的文件顯示，包含華為、海康威視等20間中國企業，由大陸解放軍擁有或控制。該份文件目前已遞交國會。

不過，該份清單並不會引發美國政府制裁，但根據美國法律，總通川普可以宣布國家進入緊急狀態，這樣他就可以懲罰名單上在美國營運的公司。

浪潮、海康威視及華為由於在美國身份敏感，本來在美國營運比重就偏小，加上從美中貿易戰以來，多次被美國政府打壓，相關廠商在美國市場佈局腳步已逐漸縮小，若美國政府真的在美國當地實施新一輪制裁，對相關業者影響不大。

自美國政府開始掀起貿易戰後，衝擊華為在美業務，加上其智慧手機無法預載Google 服務，導致華為手機海外市佔率嚴重倒退。在電信設備方面，美國近年鼓吹歐洲、澳洲、南美洲盟友，停止採購華為5G電信設備，也進一步侵蝕華為電信設備龍頭地位。

至於浪潮（Inspur）則為中國伺服器龍頭廠，海康威視為中國安控業龍頭，前者受惠中國近年來網路需求蓬勃發展，後著則因中國政府大量在國內架設監控設備，加上長年補貼政策，一舉成為全球安控業龍頭。

市場人士指出，華為、海康威視及浪潮主要營運重心仍在中國，美國政府若真的實施制裁，若僅限於美國本土則對相關企業影響甚小，主要是美國的動作，會不會引發市場「寒蟬效應」，讓美國企業或相關在美國營運的外商，在採購設備、零組件時，擔心產生不必要的政治風險，進而排除相關被美國政府列進名單的企業。

美國政府列表的清單，涵蓋電信、安控、航太、海運、能源等領域企業，包含華為、海康威視、中國移動、中國電信、中國航空工業公司、中國鐵建（2家相關公司）、中國航空科技公司、中國航空科學工業公司、中國南方工業集團公司、中國船舶工業公司、中國國家船舶公司、中國北方工業集團公司、浪潮集團、中國航發集團、中國鐵道建設公司、熊貓電力集團、曙光資訊產業股份有限公司、中國廣核集團和中國核工業集團。

華為 智慧手機 貿易戰

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