反傾銷大戰第二波 美調查台灣等4國輪胎

美國商務部廿三日表示，已對台灣、南韓、泰國與越南進口輪胎啟動反傾銷調查，以釐清這些輪胎是否以低於公允的價格銷售。美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）的初步裁定將於今年七月十七日出爐。我國五大輪胎廠產品都有外銷美國，可能受到影響。設廠地點及產品布局較多元的輪胎廠正新及建大，影響相對較小。

美國二○一九年從台灣、南韓、泰國與越南進口的輪胎金額合計約四十億美元，包括近廿億美元進口來自泰國，十一點七億美元來自南韓，三點七億美元來自台灣，四點七億美元來自越南。

這些調查是因應代表美國輪胎廠的美國鋼鐵工人聯合會（ＵＳＷ）在五月提出的訴願，他們指出，從上述四地進口的輪胎數量已較二○一七年增加百分之廿。鋼鐵工人聯合會曾在二○一五年贏得中國大陸進口車用輪胎傾銷與補貼案，使中國大陸進口的輪胎數量大幅萎縮，美國輪胎產業因此得以投資於新產能。

美國商務部官網公布的資料顯示，南韓的輪胎傾銷差額介於百分之四十二至百分之一九五間，台灣介於百分之廿至百分之一一六間，泰國介於約百分之一○六至百分之二一七，越南介於約百分之五點五至百分之廿二間。

國內輪胎業者表示，美對於台灣等亞洲國家的輪胎反傾銷調查其實已進行一段時間，各廠商都有所應對。美國二○一五年曾對大陸乘用車和輕型卡車輪胎，祭出反傾銷及反補貼的「雙反」措施，許多輪胎廠紛紛轉移陣地到泰國、南韓、台灣及越南等其他周邊地區生產，這次應該是輪胎反傾銷大戰的第二波。

法人分析，正新、建大產品較多元，這次美國反傾銷調查主要是針對轎車胎及輕卡車胎，正新輸美則以ＡＴＶ沙灘車胎為主，不在範圍內，影響相對較小。正新、建大在全球設有多個生產基地，未來若傾銷案確定，可調度到稅率較低的台灣廠及越南廠，甚至是不在此次範圍內的印尼廠和印度廠生產，繼續外銷美國。

相較之下，以生產汽車胎為主，且生產基地都在台灣，可調度的彈性較小的輪胎廠南港及泰豐，可能受到的衝擊相對較大。以南港為例，去年銷美的比重高達四成，面臨的壓力恐會比較大。