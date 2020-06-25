快訊

美新冠肺炎確診病例數暴增 道瓊大跌710點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

反傾銷大戰第二波 美調查台灣等4國輪胎

聯合報 / 編譯葉亭均林奕榮曾仁凱／綜合外電
美國商務部已對從台灣、南韓、泰國與越南進口輪胎展開反傾銷調查。（美聯社）
美國商務部已對從台灣、南韓、泰國與越南進口輪胎展開反傾銷調查。（美聯社）

美國商務部廿三日表示，已對台灣、南韓泰國越南進口輪胎啟動反傾銷調查，以釐清這些輪胎是否以低於公允的價格銷售。美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）的初步裁定將於今年七月十七日出爐。我國五大輪胎廠產品都有外銷美國，可能受到影響。設廠地點及產品布局較多元的輪胎廠正新建大，影響相對較小。

美國二○一九年從台灣、南韓、泰國與越南進口的輪胎金額合計約四十億美元，包括近廿億美元進口來自泰國，十一點七億美元來自南韓，三點七億美元來自台灣，四點七億美元來自越南。

這些調查是因應代表美國輪胎廠的美國鋼鐵工人聯合會（ＵＳＷ）在五月提出的訴願，他們指出，從上述四地進口的輪胎數量已較二○一七年增加百分之廿。鋼鐵工人聯合會曾在二○一五年贏得中國大陸進口車用輪胎傾銷與補貼案，使中國大陸進口的輪胎數量大幅萎縮，美國輪胎產業因此得以投資於新產能。

美國商務部官網公布的資料顯示，南韓的輪胎傾銷差額介於百分之四十二至百分之一九五間，台灣介於百分之廿至百分之一一六間，泰國介於約百分之一○六至百分之二一七，越南介於約百分之五點五至百分之廿二間。

國內輪胎業者表示，美對於台灣等亞洲國家的輪胎反傾銷調查其實已進行一段時間，各廠商都有所應對。美國二○一五年曾對大陸乘用車和輕型卡車輪胎，祭出反傾銷及反補貼的「雙反」措施，許多輪胎廠紛紛轉移陣地到泰國、南韓、台灣及越南等其他周邊地區生產，這次應該是輪胎反傾銷大戰的第二波。

法人分析，正新、建大產品較多元，這次美國反傾銷調查主要是針對轎車胎及輕卡車胎，正新輸美則以ＡＴＶ沙灘車胎為主，不在範圍內，影響相對較小。正新、建大在全球設有多個生產基地，未來若傾銷案確定，可調度到稅率較低的台灣廠及越南廠，甚至是不在此次範圍內的印尼廠和印度廠生產，繼續外銷美國。

相較之下，以生產汽車胎為主，且生產基地都在台灣，可調度的彈性較小的輪胎廠南港及泰豐，可能受到的衝擊相對較大。以南港為例，去年銷美的比重高達四成，面臨的壓力恐會比較大。

越南 泰國 反傾銷 正新 建大 美國商務部 南韓

延伸閱讀

美商務部展望傾銷調查 橡膠公會及台灣五大輪胎提訴願

美對台韓泰越進口輪胎傾銷調查 業者：爭取最低稅率

中國等地進口的部分鋼品 印度要課徵反傾銷銳

正新變天 二姐夫陳榮華掌董事長大位

相關新聞

反傾銷大戰第二波 美調查台灣等4國輪胎

美國商務部廿三日表示，已對台灣、南韓、泰國與越南進口輪胎啟動反傾銷調查，以釐清這些輪胎是否以低於公允的價格銷售。美國國際...

無薪假人數 攀3萬新高

勞動部昨（24）日公布最新企業減班休息（俗稱無薪假）人數，到23日為止，無薪假人數飆破3萬，達到30,505人，仍創十年...

我輪胎廠憂心 爭取最低稅率

美國商務部宣布對從台灣、南韓、泰國及越南進口的輪胎展開反傾銷調查。國內輪胎廠不敢掉以輕心，評估反傾銷稅恐難以避免，重點是...

政府挺輪胎廠提訴願 每案補助300萬

美國商務部針對台灣、南韓等輸美輪胎進行反傾銷調查。經濟部貿易局昨（24）日表示，貿易局針對相關案件，將提供每案300萬元...

輪胎反傾銷 美查台、韓、泰、越

美國商務部23日宣布，針對從台灣、南韓、泰國及越南進口的輪胎展開反傾銷調查，國內五大輪胎廠產品都有銷美，可能受到影響。其...

因應反傾銷戰 國貿局補助每案300萬律師費

美國啟動對我國、韓國、泰國及越南輸美的「乘用車和輕卡車輪胎」反傾銷及平衡稅調查，經濟部國際貿易局昨日說明，針對相關案件，...

離岸風電三階規則公布 風電業者提三大建言

經濟部能源局於上周五說明離岸風電第三階段區塊開發規劃，離岸風電業者今（24）日提出三大建言，包括：提高審查標準到80分、...

無薪假破3萬人 餐旅回溫、製造仍慘

勞動部昨公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，本周實施無薪假家數有一三三四家、三萬五○五人，新增六六七人，增幅創下近六期新低，但總人數仍首破三萬人。隨著疫情趨緩、國旅復甦，旅宿、餐飲業已連續幾周趨緩，但國際疫情未明、訂單受衝擊，製造業無薪假人數仍攀高。

解開王美花扶正經濟部長的關鍵密碼

距離小英有意尋找「穩健」的經長理想，雖有一步之遙，但王美花政治顏色正確，在經濟部服務長39年，是這次她出線擔任經濟部長的重要關鍵數字。

預言經濟復甦將是「部分的V」 辜朝明：美國認錯 台灣地位大提升

新冠肺炎疫情已延燒半年，全球超過850萬人確診，除了重創全球經濟，國際政治風險也因此升溫。美國和中國之間的角力從經濟大戰，延伸到疫情問責，加上4個月後的美國總統大選，都是國際政經發展的重要變數。

終結23年夢魘列口蹄疫非疫區 外銷百億商機台灣需要一個豬肉國家隊

歷經23年的努力，6月16日台灣獲得世界動物衛生組織審查通過成為非疫區，國內相關豬隻畜牧業歡欣鼓舞，但接下來要面對的難題，仍有待時間和技術去克服。

美對台韓泰越進口輪胎傾銷調查 業者：爭取最低稅率

美國商務部宣布，已對從台灣、南韓、泰國及越南進口的輪胎展開傾銷調查，可能牽動美國輪胎市場重新洗牌。由於有「廣明事件」的前...

熱門新聞

台積電菜鳥工程師年薪31個月 羨煞同業想跳槽

5G來了！遠傳宣布 7月3日開台

統一集團開微型百貨 首家Simple-Fit概念店台中登場

財部振興出招！年底每人可「出島」買10萬免稅品

交通部「紓困3.0」7月上路 旅宿業員工每月補助2萬

看頂好併購案 徐旭東：有找我，但我只對Jasons有興趣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。