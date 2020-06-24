中火大戰深夜開打 台電遭罰：忍辱負重、繼續發電

經濟日報 / 記者林于蘅/台北即時報導

中火大戰深夜開打，中火2號機今（24）日晚間點火啟動，台中市政府環保局隨即進廠稽查並揚言重罰。台電表示，為全民用電權益，只能忍辱負重，堅守崗位，持續發電。對於中市府裁罰處分，台電將依法提出救濟。

台電表示，2號機排放合格，機組處於許可證申請展延狀態、依原條件合法操作，因應夏季用電尖峰合理調度。

台電表示對中市府不解，一個能兼顧穩供與環保的發電機組，為了滿足人民用電需求進行合理調度，竟遭到台中市政府視若仇敵，多次威嚇對待，實在情何以堪。

台電呼籲中市府放下成見，共尋良方，不要再將穩供與環保操作成零和的政治遊戲。

有關合法性議題，台電說明，台中電廠兩部機組雖曾遭市府裁罰廢證，但因該廢證裁罰違反空污法規定，環保署已依法撤銷該廢證裁罰，恢復原許可證效力，就算市府已提起行政救濟，撤銷裁罰的效力不因此中止，而中市府環保局所提訴願亦經行政院訴願委員會做出不受理之決定。

依空汙法規定，機組回到許可證申請展延狀態，即可依原許可證內容及許可條件進行操作。

台電指出，中市府提出許多令人費解的法律解釋，刻意曲解法律，甚至不經法律程序，直接斷言中央主管機關撤銷裁罰處分無效，此舉反而已對國家法治造成重大傷害，更重創人民對於政府行政處分效力的信任。

台電強調，台中電廠2號機空品改善完成，排放符合台中市政府制定的加嚴標準。

台電表示，台中市政府如果真的有心改善空污，應該將眼光放到其他污染源上頭，切勿因爲過度將注意力放在台中電廠上，而錯失了處理其他空污來源的契機，對改善空品反而毫無助益。

台電 環保 空污

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