離岸風電三階規則公布 風電業者提三大建言

經濟部能源局於上周五說明離岸風電第三階段區塊開發規劃，離岸風電業者今（24）日提出三大建言，包括：提高審查標準到80分、提高產業承諾的評分比重、每年釋出1GW開發容量不足以提供本土供應鏈經濟規模，建議應該提高至每次釋出2.5GW。

能源局於上周公布三階規劃，每年將釋出1GW容量，自2026年起至2035年累計釋出10GW，將先行辦理2026年至2030年共5GW容量分配，預計年底定案，最快明年第二季遴選。

能源局指出，2026年至2030年容量分配作業擬採「兩階段評比」辦理，第一階段為資格審查，以技術、財務能力、產業承諾等條件進行審查；第二階段為通過審查標準業者進行價格評比，以價格低者決定獲選業者。

哥本哈根基礎建設基金（CIP）表示，政府第二階段競價風場不需國產化，仍應積極確保二階場域的風機零組件，本土供應鏈都有接到單。同時，CIP更建議提高第三階段區塊開發時的產業關聯審查配分與標準，以保障本土產業鏈的投資，並創造開發業者間的良性競爭。

CIP更對三階規劃提出三點建議，CIP開發長許乃文表示，審查資格門檻應該比二階更高，拉到80分才算「及格」；並且，審查條件技術、財務能力、產業承諾，建議將產業承諾占比拉高，如果已經與廠商簽署實際合約，應該加權計分。第三，目前規劃每年釋出1GW容量，規模不足以支持本土供應鏈，建議明、後年分別公告2.5GW，每家開發商上限為每年1GW。

CIP攜手台灣菱重維特斯離岸風電公司（MVOW）的彰芳西島與中能風場，是第二階段潛力場址中惟二通過風機國產化審查的風場計畫。自去年底通過國產化審查之後，目前MVOW已完成10項關鍵零組件合約簽署。

許乃文表示，風機本土化正式起步是匯集多方努力的成果，她以落實國產化的切身經驗呼籲，本土產業鏈的建立必須有穩定政策的扶植，逐漸積累能量方能日益成熟。