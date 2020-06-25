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無薪假人數 攀3萬新高

經濟日報 / 記者陳素玲／台北報導

勞動部昨（24）日公布最新企業減班休息（俗稱無薪假）人數，到23日為止，無薪假人數飆破3萬，達到30,505人，仍創十年新高，家數1,334家也持續創新高。

勞動部表示，由於國際疫情仍未趨緩，很多國家尚未完全解封，製造業接單受創較重，本周主要增加製造業，也是未來無薪假走向主要關鍵，目前尚無法預測無薪假是否已達高峰。觀光旅遊及住宿餐飲等行業，則因國旅回溫，人數持續小降。

勞動部統計，本周無薪假人數30,505人、1,334家，較上周實施人數29,838人增加667人，增幅持續趨緩，但實施人數仍續創新高。與之前相較，自5月18日以來，每周公布增加人數都在千人以上，最高甚至曾一周增加3,828人。

勞動部表示，本次增加人數趨緩，有些行業持續減少，例如國旅及各學校畢旅陸續解封，因此包括旅行社、住宿餐飲業績回溫，相關產業如支援服務業、住宿餐飲業人數持續減少；但因各國封城效應未減，製造業接單問題無解，無薪假人數持續增加，本周製造業無薪假人數達16,047人，較上周15,037人再增1,010人。

製造業中仍以化學工業無薪假人數5,616人最多，周增428人；其次是金屬機電工業5,470人，周增505人，屬於製造業兩大受創嚴重產業。據了解，本周化學工業及金屬機電工業都有企業新增百人以上實施無薪假，以致總數明顯增加。

勞動部表示，製造業新增減班休息人數多，主因仍是各國封城時間拉長，相關效應逐漸出現，但是各家企業受影響程度不一，例如本周也有金屬相關產業企業解除無薪假，但也有新增企業實施無薪假，並非同一產業所有企業都不好。

至於批發零售業，本周減班休息人數5,036人、417家，也是小幅減少。運輸倉儲業無薪假人數3,381人，與上周相當，主因仍是各國境管未除，航空業影響程度未減。

勞動部表示，實施減班休息企業九成實施人數在50人以下，實施期間多數未超過三個月，實施方式多為每月休五日至八日。

無薪假 製造業

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