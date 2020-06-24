無薪假破3萬人 餐旅回溫、製造仍慘

勞動部昨公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，本周實施無薪假家數有一三三四家、三萬五○五人，新增六六七人，增幅創下近六期新低，但總人數仍首破三萬人。隨著疫情趨緩、國旅復甦，旅宿、餐飲業已連續幾周趨緩，但國際疫情未明、訂單受衝擊，製造業無薪假人數仍攀高。

勞動部官員說，本周實施無薪假人數最多的仍是製造業一萬六○四七人，其中金屬機電業增加五○五人、化學工業四二八人，是淨增加人數最明顯的兩個製造業業別。

官員分析，推測部分廠商受到國外封城影響，訂單來源斷失，但也有部分製造業廠商陸續恢復訂單，退出實施無薪假，各產業狀況不一。

本周住宿及餐飲業實施無薪假則有一三二家事業單位、二七三○人，官員說，住宿餐飲及旅行社在內的支援服務業這幾周增加趨勢緩步下降，可見國旅、畢旅再加上端午連假，都帶動相關產業景氣回溫。