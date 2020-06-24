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勞動部宣布多項新制措施 7月起上路

經濟日報 / 記者陳素玲／即時報導

勞動部今（24）日宣布7月起多項新制上路，包括200人以上事業單位，必須根據中央主管機關公告的相關指引，訂定並執行呼吸防護計畫，以保障勞工安全與健康；另外，海洋漁撈類雇主申請聘僱移工，免附漁業執照，以簡化相關程序。

勞動部宣布的新制如下:

一、200人以上事業單位，應依中央主管機關公告的相關指引訂定並執行呼吸防護計畫

勞動部表示，根據職業安全衛生設施規則第277條之1規定，雇主應採取呼吸防護措施，並規範勞工人數達200人以上者，應依中央主管機關公告之相關指引訂定呼吸防護計畫，並據以執行。

勞動部依據上述規定，已於2019年10月16日發布呼吸防護計畫及採行措施指引，另參考國外相關規定及文獻，並參酌學者專家意見編定呼吸防護計畫技術參考手冊，協助事業單位訂出適合自身使用計畫，以推動相關呼吸防護措施，保障工作者安全與健康。7月1日起，凡勞工人數200人以上事業單位，應配合辦理。

二、海洋漁撈類雇主申請聘僱移工，免附漁業執照

勞動部表示，由於已經與農委會漁業署資訊系統完成介接，7月起，海洋漁撈類雇主只需正確填寫漁船統一編號，勞動部即可介接漁業署資訊系統查詢並確認漁業執照相關資訊，海洋漁撈類雇主申請聘僱移工即可免附漁業執照，預計每年約有1萬名雇主受惠。

三、獎勵多元培力就業計畫執行單位參與振興國旅措施

勞動部表示，今年新冠肺炎疫情影響社會經濟及就業巿場，為活絡國內經濟及消費，推動促進國內旅遊振興經濟相關措施，勞動部勞動力發展署訂定相關計畫鼓勵多元培力就業計畫執行單位配合參與。相關具體辦法預計7月上旬公告。

勞動部 移工

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