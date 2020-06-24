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美商務部展望傾銷調查 橡膠公會及台灣五大輪胎提訴願

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

美商務部對台、韓、越、泰輸美輪胎展開傾銷調查。橡膠公會及台灣五大輪胎皆有聘請美國律師向美國商務部及貿易委員會提出訴願。國內兩大輪胎廠正新、建大都表示，還在靜待美國相關部門進一步調查結果再做因應，根據過去經驗，最快8月會有初步結果。

國內輪胎業者指出，輪胎廠在2015年己經遇過鋼鐵工人聯合會對中國提出控訴，所以業界都會小心因應。8月可能會比較明朗，還是要等稅率公布，如果有其他地區廠區有設廠，業者也會由其他地區來銷售，但因為還沒有細節，目前都還評估等待階段。

輪胎業者指出，鋼鐵工人聯合會2015年己經控訴中國輪胎反傾銷及是否接受不公平補貼，經過調查後中國被拉高稅率。今年5月鋼鐵工人聯合會再度提出從台灣、南韓、泰國與越南進口輪胎展開調查，美國商務部23日宣布展開調查，然而，走過2015年的中國調查事件，各家業者都已經知道要怎麼提出因應策略。

商務部調查台、韓、越、泰輸美的輪胎是否以低於公平價值的價格出售，橡膠公會及台灣五大輪胎皆有聘請美國律師向美國商務部及貿易委員會提出訴願。正新目前是國內業者當中，在印度及印尼投資，剛好這個區域都不在名單內，也間接突顯正新在全球輪胎市場的競爭優勢。

輪胎業者者也表示，這樣的調查事件，業者為了維持銷售供貨維持合理的毛利率，輪胎廠會評估生產供鏈調整，目前還不知道這次提出的稅率，而稅率也關係到相關的銷售策略，因目前都還調查還沒有定案，相關稅率也還沒有出爐，所以無法評估因應策略，根據過去的流程，預計這次的訴訟會在8月較明朗化，最終會發布各區域的主要輪胎廠銷售稅率，業界評估產能調整策略才會更精準。

正新 美國商務部 鋼鐵

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