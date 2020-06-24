全球傳動股東會 總經理看好今年業績比去年好

全球傳動（4540）今（24）日股東會，去年虧損通過不配發股利。全球傳動今年受惠於口罩相關機台需求加持後，再加上成功卡位中國5G機台商機，總經理李進勝認為，第二季可望轉盈，今年業績可望一季比一季好，全年獲利可期。

全球傳動的產品包括滾珠螺桿、線性滑軌、滾蛛花鍵及單軸機器人等，李進勝認為，首季全球傳動還是受到中國停工等影響，今年訂單雖然比去年成長，然而效益還不明顯，首季稅後虧損1,451萬元，每股虧損0.15元；不過，隨著全球傳動訂單增加下，第二季扭轉頹勢，可望開始轉虧為盈。

全球傳動6月的訂單已經全滿，目前訂單能見度到第三季，主要是通路商去年考量到美中貿易戰，進貨都很保守，庫存水位偏低，隨著中國需求出籠，全球傳動中國銷售占7成，受惠於中國5G相關的需求出籠，今年業績可望逐季回升。

李進勝進一步指出，受惠於全球不斷擴大客製化產品研發，增加智能智慧化相關應用，今年透過通路商知悉，全球傳動產品需求很熱絡，主要原因為中國5G相關供應鏈需求增加，隨著5G還在持續擴建中，今年需求量相當強勁。