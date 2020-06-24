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美對台韓泰越進口輪胎傾銷調查 業者：爭取最低稅率

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

美國商務部宣布，已對從台灣、南韓、泰國越南進口的輪胎展開傾銷調查，可能牽動美國輪胎市場重新洗牌。由於有「廣明事件」的前車之鑑，國內正新（2105）、建大等輪胎廠不敢掉以輕心，評估傾銷稅恐難以避免，目標爭取最低稅率，以取得相對優勢。

延續美國2015年對大陸進口的轎車和輕卡車胎祭出「雙反」稅率，此次再對台、韓、泰、越進口的輪胎展開傾銷調查，擬課徵的傾銷稅率，主要依據進口量而訂，根據統計，美國2019年從上述4個國家進口的輪胎總價值約40億美元（約新台幣1,200億元），其中將近20億美元來自泰國，12億美元來自南韓，來自台灣、越南的進口量相對較低。

反應在輪胎傾銷差額（dumping margin）上，根據美國國際貿易委員會（ITC）的聲明，此次稅率以泰國最高，介於106%至217%，韓國其次為42%至195%間，台灣介於20%-116%，越南約5.5%至22%。台灣與越南的稅率相對較低。

國內業者評估，現在重點不在爭取全身而退，而是要爭取最低稅率。因為既然大家都被課稅，那競爭的起跑點都是一致，而誰被課最少的稅，就可獲得相對優勢。

此次ITC提出的傾銷差額，Range（範圍）非常寬，以稅率最高的泰國為例，稅率高達106%至217%，等於原本的價格至少要Double，根本很難玩下去。而台灣預定稅率介於20%-116%，還在可接受範圍，接下來就看你怎麼談，如果能談到20%，反而相對競爭力不減反增。

泰國 越南

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