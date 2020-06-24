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7月1日又要徵收口罩？ 經濟部：假消息，不要上當！
近來網路瘋傳7月1日國家隊口罩又要被徵用的消息，經濟部今（24）日表示，這是假消息，不要上當。
經濟部指出，國家隊口罩6月1日之後，一直是「定額徵用」，只徵用一定數量給防疫及實名制購買。
經濟部強調，口罩自由銷售、實名制購買的政策沒有改變，政府也沒有全部徵用口罩，市面上還是可以自由購買，而且各種款式還能收集。
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