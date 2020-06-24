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財長交代：促參2大方向 回歸公共建設、恢復PFI

聯合報 / 記者沈婉玉／台北報導
後疫情時代，財政部長蘇建榮指示促參司兩大任務。 圖／聯合報系資料照片
後疫情時代，財政部長蘇建榮指示促參司兩大任務。 圖／聯合報系資料照片

迎向後疫情時代，財政部以「促進投資」作為整體目標，甫上任的促參司司長李建賢昨天表示，財長交代促參司兩大任務，一是要回歸公共建設、二是要讓政府購買公共服務機制（ＰＦＩ）起死回生。今年上半年促參招商受疫情影響，但為配合振興，全年促參民間投資仍可衝破千億元。

他指出，今年下半年將推出促參法修法草案，擴大公共建設類別適用範圍，讓符合國家政策需求的建設，都能評估採促參方式辦理。

李建賢表示，近年來促參案件多是採委託經營，將既有的案件委外經營，財政部希望回歸公共建設，希望引進民間投資，促進國內投資。例如全國焚化爐許多都使用已久、設備老舊，希望過ＢＯＴ、興建營運擁有（ＢＯＯ）或整建營運移轉（ＲＯＴ）等方式來辦理，不只是委外經營。

為擴大案源，李建賢表示，財政部未來將跟國發會密切合作，在政府建設規劃初期就找尋適合的標的，引導採用促參的方式來辦理。

如何讓ＰＦＩ起死回生，是財政部未來第二大重點。李建賢表示，ＰＦＩ是參照英國、日本的民間融資提案制度，在促參案營運期間由政府按民間機構營運績效成果給付費用，加速提供公共服務，提高品質及量能。

李建賢分析，過去ＰＦＩ難推主要是因為過去適用法規是政府採購法，其實在促參法的架構下也可以推動，可讓部會、地方政府等主辦單位多一個比較寬鬆且有彈性的選擇。在促參法的架構下，年期較長、預算限制少，對民間業者來說較具有吸引力。

李建賢表示，規模超過五十五億元的桃園北區水資源回收中心放流水回收再利用有償ＢＯＴ案，其實就是一個ＰＦＩ案件，未來會努力讓ＰＦＩ案件破蛋。

財政部促參司表示，受到疫情影響，今年公共建設招商大會將延至八月七日舉行，預計釋出六十七案、一千三百億元的投資商機，其中有四案投資金額都超過百億元。李建賢表示，今年上半年促參招商確實受到疫情影響，不過接下來配合政府振興，全年促參民間投資金額仍可望衝破千億元。

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