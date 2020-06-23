青年就業旗艦計畫加碼補助 鼓勵企業聘用並訓練

勞動部「青年就業旗艦計畫」即日起加碼補助，每位青年最高補助企業10.8萬元訓練費，鼓勵企業僱用青年並提供工作崗位訓練機會，讓青年可以邊工作邊學習。

為讓青年能適性職涯發展，勞動部勞動力發展署中彰投分署針對製造業、批發零售業、服務業、運輸及倉儲業等不同行業，開發了2,226個計畫職缺。

中彰投分署長林淑媛表示，其中不乏市場灸手可熱及青年喜愛的人工智慧工程人員、電子工程師、醫學及病理檢驗技術人員等職缺，歡迎15至29歲青年打鐵要趁熱，快上「青年職訓資源網」報名。

林淑媛指出，受到許多企業及青少年喜愛的「青年就業旗艦計畫」，去年補助580家企業、並協助1,676名青年邊工作邊訓練，訓後企業留用率高達七成以上。

這項計畫補助企業以「先僱用，後訓練」的模式培訓青年，由公司資深員工擔任職場訓練導師，協助青年與職場接軌。

並由政府補助企業訓練費每月1.2萬元，補助3個月；若受僱青年薪資為2.8至3萬元則補助6個月，薪資達3萬元以上可發9個月補助，最高每人補助10.8萬元。

就讀師範大學的純菁，在人力銀行網站找尋工作時，並不如想像中的順利，找不到符合自身專業、有前景、薪資好的工作。

她選擇參加「青年就業旗艦計畫」，以特教專員的職務入職，主要工作內容為建構博幼特教制度、處理特教業務、推廣特教知能等，訓練期間的薪水比照正職38K。

她說，領到第一份薪水時真的很開心，而且有前輩專門指導熟悉工作環境及操作系統，讓她很快步入工作軌道，同時也給予她這個離鄉背井的遊子很大支持。

用人單位財團法人博幼社會福利基金會人資專員陳采絨表示，今年受到疫情影響，有政府的補助與加持覺得很給力，因申請青年就業旗艦計畫將獲得訓練支援，培訓新進人員也更省力。

而由職場導師帶領，也協助新進人員快速了解工作狀況，減少進入職場的焦慮感，使青年能更快融入陌生的工作環境，提升對基金會的信任感，對公司訓才、用才及留才都有助益。