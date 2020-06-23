內需產業連慘三個月將見曙光 經部：最壞時間已過去

新冠肺炎疫情對內需產業衝擊嚴重，4月餐飲、零售業營業額蒸發幅度更創紀錄，經濟部統計處表示，5月由於國內疫情減緩，消費人潮逐漸「歸位」，餐飲、零售業損失幅度雙雙縮小，且由於6月國內解封，又逢端午連假、畢業季，預估「最壞的時間點已經過去」，餐飲業6月有望脫離負成長，下半年更將逐漸回溫。

據經濟部統計，餐飲業5月營收619億元，從前月的年減22.8％，幅度縮小到年減8.7%，經濟部統計處副處長王淑娟指出，隨著國內疫情趨緩，加上五一連假、母親節等聚餐商機，餐飲業比上月營收增加三成。

其中，餐館業由於宴會型餐館業績尚未恢復，即使消費人潮已經出籠，整體營業額仍年減7.1%，飲料店業則因部分業者縮減門市，年減8.3%，但兩者都已從過去。不過，由於各國持續邊境管制、航班尚未恢復，衝擊空廚營收， 外燴及團膳承包業仍年減32.8％。

零售業5月營收3008億元，年減5.8%，比前月年減逾一成舒緩許多。王淑娟說，疫情趨緩，消費回流外，天氣越來越熱，也讓冷氣銷售增溫，加上油價回升，雖然沒有國外觀光客，但減幅已經明顯縮小。

包括百貨公司、含珠寶、玉石買賣的家用器具及居家用品業，減幅皆有明顯趨緩，分別為年減6.3%和年減19.8%。疫情重災戶免稅店的其他綜合商品零售業雖然也趨緩，不過5月減幅仍高達39%。

超市、便利超商和零售式量販業持續成長，表現比前一個月更佳，分別為8.5%、7.3%和14.2%，電子購物及郵購業年增突破兩成，達22.2%，四類皆創歷年同月新高。

批發業因疫情衝擊、全球需求不振，布疋服飾品業年減達31.3%，化學材料批發業年減11.8%，另外進口車受國外車廠停工，影響新車供應，機汽車批發業年減9.4%，整體批發業營業額7957億元，年減6.8%。

王淑娟表示，隨著全球疫情趨緩，主要國家逐步解封，可望刺激終端消費需求回升，但國際油價、原物料價格仍疲，批發業未來情況變數多，預估6月年減5到2%、第二季年減4.3到3.3％。零售與餐飲業則因連續假期等因素逐步回升，零售業預估6月年減5到2%、第二季年減7至6％，餐飲業預估6月年減3到0%、第二季年減11到10.1%。

另外在製造業生產指數部分，5月年成長1.68%。王淑娟表示，預估上半年年增6至7％，基本拜新興科技、遠距需求所賜，尤其電子零組件業的挹注。傳產部分，若各國解封，可能出現庫存回補潮，但疫情變數仍多。