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愛情必然帶著階級苦味？《做工的人》為什麼總是失戀

內需最壞時間已過 餐飲6月營收有望終止負成長

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部統計處今（23）日指出，內需的最壞時間已過，國內經濟活動幾乎恢復正常水準，其中，5月餐飲業營業額619億元，較4月大幅彈升29%，是有史以來的最大月增幅，與去年相比雖仍年減8.7％，也大幅優於預期，顯示餐飲業漸走出谷底陰霾，預估6月有機會終止負成長。

統計處今日發布5月批發、零售及餐飲營業額。統計處原先預估，5月餐飲業營業額年減18%至年減15%，不過，隨國內疫情趨緩，民眾生活逐步回歸常軌，實際統計結果大幅優於預期。

其中，餐館業年減7.1%，明顯比2月至4月的雙位數減幅收斂，且大幅月增33.5%，漸次走出谷底陰霾，飲料店業的衰退幅度也同步收斂。不過，各國持續邊境管制衝擊空廚營收，5月外燴及團膳承包業仍大幅年減32.8%。

統計處副處長王淑娟說，從統計上看到很明顯的現象，只要疫情一趨緩，民眾壓抑已久的消費力道就會反彈爆發，像是5月餐飲業的表現，就創下前所未見的月增紀錄；預期6月全面解封，再加上7月政府的各項振興措施，後續零售、餐飲業表現會很好。

統計處預估，6月餐飲業營業額的跌幅將會繼續收斂，甚至有機會終止負成長，預估年減3%至持平；不過，並計前五月將近一成的跌幅，第2季仍然跌深難補，預估年減11%至10.1%；上半年則是年減8.8%至8.3%。

零售業方面，5月的營業額為3,008億元，年減5.8%。王淑娟分析，雖然隨國內疫情趨緩，消費人潮逐漸回流，但國際觀光客仍然大減，整體消費力道尚未完全恢復所致，不過，年減幅也已明顯縮小。

其中，百貨公司衰退幅度收斂至年減6.3%，但累計1至5月仍然有高達一成以上的衰退。另，與國際觀光客高度相關的免稅店等其他綜合商品零售業，5月仍持續大幅年減39%，累計前五月營業額只有503億元，比去年同期大幅衰退三成以上。

值得注意的是，超市、便利商店、量販店、電子購物及郵購業，受惠疫情而逆勢成長，四者的營業額同步創下歷年同月新高，分別年增8.5%、7.3%、14.2%及22.2%。

至於批發業，5月營業額7,957億元，年減6.8%。王淑娟表示，疫情衝擊使得全球需求不振，以至於布疋服飾品大幅下跌31.3%，建材及化學材料批發業等各項主要批發行業的營業額均呈現衰退。

王淑娟預期，6月批發業仍會持續負成長，預估年減5%至2%；並計前五月後，第2季預估年減4.3%至3.3%；上半年則是年減1.2%至0.7%。

餐飲業 疫情 王淑娟

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