大同攜北市府、2棟大樓導入智慧節能 估年省140萬電費

大同今(23)日與台北市政府產業發展局共同簽署「台北市商辦大樓智慧節能與綠能措施合作備忘錄」，將以總公司內2棟大樓作為執行標的，初步規劃今年度將完成100 kW/100 kWh儲能系統的建置、一級能效空調設備更新、搭配冷氣溫控並導入智慧能源管理系統做排程管理，預估每年將可省下30萬度用電量，節省140萬元的電費支出，相當於40個家庭一整年的用電需求。

大同表示，產業發展局辦理「109年商辦大樓評比及徵選計畫」，依參與計畫的建築智慧節能與綠能措施規劃，決選出優先輔導對象，也是政府提供輔導，企業商辦大樓自發性導入智慧能源管理措施的先驅典範。

大同表示，近年來積極參與節能減碳活動，落實自主性節電查核，特別針對重大用電區域進行電力、照明、空調系統等進行節能改善；在工廠及辦公大樓內導入智慧能源管理系統；也參與台電需量反應措施，有效抑低夏月尖峰用電量。

根據能源局到2018年最新的統計，商辦大樓單位面積年耗電量指標EUI值(Energy Use Intensity)平均為145.56(度/平方公尺‧年)，而位於台北市的大同總公司EUI值持續維持在105 (度/平方公尺‧年) 以下，且達成政府要求每年平均節電1%以上之目標。

大同總公司在105年獲得「台北市政府節能領導」特優獎、及106年「經濟部節能標竿」銀獎等。各廠區也已完成103~107年降低「代表性產品量單位能源密集度」6%目標，並規劃持續在未來5年達成再降 6%的目標。

大同指出，將以總公司內2棟大樓作為「台北市商辦大樓智慧節能與綠能措施」執行標的，初步規劃今年度將完成100 kW/100 kWh儲能系統的建置、一級能效空調設備更新、搭配冷氣溫控並導入智慧能源管理系統做排程管理，預估每年將可為公司省下30萬度用電量，並可節省140萬元的電費支出，相當於40個家庭一整年的用電需求。