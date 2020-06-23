快訊

高雄市長補選 國民黨宣布徵召李眉蓁

疫情重災區 燦星旅董事會通過擬減資近四成

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

燦星旅（2719）為彌補虧損，今（23）日董事會通過減資案，擬辦理減資7,200萬元，減資比率39.404%。

燦星旅發言人王壬輔表示，燦星旅截至去年底，待彌補虧損計1.05億元，為改善財務結構，強化公司營運體質，健全公司未來營運發展，決定辦理減資，銷除已發行股份720萬股，依目前實收資本額1.82億元計算，減資比例39.404%，減資後資本額瘦身為1.1億元。減資案將於8月12日股東臨時會中討論，並奉呈主管機關核准後進行。

另外燦星董事會今天也同步通過私募案，發行總股數上限4,000萬股，每股面額10元，得於一年內分1-3次辦理，私募總金額將依最終私募價格及實際發行總股數計算。私募案同樣將待股東臨時會通過後，授權董事會辦理。

燦星旅主管說明，因為公司最近連續兩年虧損，依據公司法不得公開募集發行新股，因為擬採私募方式，於適當時機向特定人籌措資金，以達到挹注所需資金之目的。私募資金用以充實營運資金及因應公司長期營運發展所需，將有助公司改善財務結構及強化資金靈活調整彈性。

面對新冠肺炎疫情，旅行社成為重災區，燦星旅前東家燦星網先前宣布出售持股，改由有遊艇大亨之稱的侯佑霖接手，新團隊積極展開營運整頓。

減資 股東臨時會

延伸閱讀

華新科子公司斥資9億日圓 取得双信可轉債

燦星旅董事全面改選 遊艇大亨侯佑霖正式掌舵

國境封鎖效應…旅行社5月業績 斷崖式墜落

光磊大股東質疑私募必要性 公司：疫情後私募具必要性

相關新聞

近10年新高！5月初領失業給付破1.3萬人

新冠肺炎疫情雖趨緩，但重創就業市場的效應卻逐步浮現。主計總處昨發布5月失業率4.07%，為近8年同月新高，更連續連4個月...

出事沒保障！外籍漁工1.2萬人 勞保納保率僅5成

勞保局指出，受雇漁業生產的漁工屬勞保強制投保對象，因此漁船船主有必要為漁工加保，但根據勞保局統計，我國1.2萬名外籍漁工...

別懷疑！ 因疫情影響被資遣 可這樣申請失業給付

新冠肺炎疫情衝擊不少行業，被資遣人數暴增， 勞工是否會擔心公司受疫情影響歇業而遭資遣，頓時失去收入而影響生計感到煩惱嗎？...

追溯自天災停班當日加、退保 勞保局e化服務也能報

即將進入颱風季節，由於勞保條例禁止事後追溯加保，以往如有勞工到職時，若剛好遇到天災停班課，公司必須事後透過書面向勞保局申...

台電節電活動開跑 今年目標省逾20億度電

延續「我節電、我驕傲」主軸，台電今天在2020年節電活動起跑記者會上表示，去年超過330萬戶民眾響應節電、省下達14億度...

天人交戰後決定「不降息」！央行強力助攻經濟拚內需學界讚聲一片

「本行理事會一致決議維持政策利率不變。」6月18日，央行召開今年第二季度理監事會議，最終的「不降息」決定頗令市場意外，因為就在理監事會前夕，無論是彭博或路透的調查，都顯示逾半數的金融業者認為央行應會降息。例如，路透在所調查的16家金融機構中，就有高達11家預期降息。

設潛艦園區台船員工憂失業 謝國樑：不能傷害勞工權益

台船基隆廠員工日前在廠區抗議，指4年虧120億元，要求董事長下台，並憂心將設置的潛艦園區恐影響原有生產線，憂生計受影響，...

工業鍋爐排放新標準7月1日上路 台南尚有26座未改善

工業鍋爐必須在7月1日前符合「鍋爐空氣汙染物排放標準」規定，南市環保局表示，有81座尚未完成汰換改善，其中26座既未汰換...

看廣明、惠普和解戲碼 「過來人」教台企如何避踩反托拉斯法紅線

台灣法制師承德國，卻對英美法系不夠了解，尤其是反托拉斯法，接連讓台灣企業跌跤。此次的廣明案、10年前的面板產業反托拉斯案，都是台灣企業的最佳借鏡。

小心勞保全泡湯！ 勞保局公布職業工會欠費名單

據勞保局統計，截至109年6月15日，總共有台北市住院病患家事服務職業工會等6個職業工會積欠勞工保險費已逾繳費寬限期，勞...

疫情影響 國泰金下修經濟成長率至1.8%

國泰金昨（22）日舉辦第2季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，調降今年經濟成長率預估值，從2%降至1.8%，較主計總處預...

全球鈔票大氾濫 劉憶如：QE恐釀金融危機

香港北威國際集團董事總經理劉憶如昨（22）日示警，先進國家量化寬鬆（QE）造成全球鈔票大氾濫 ，這些鈔票不僅購買MBS（...

熱門新聞

有線電視業陷入大亂鬥 恐掀起百萬用戶斷訊風暴

聯發科若打敗鴻海 謝金河：台灣兩座護國神山角色確立

華航不會裁員 董座謝世謙：減薪、減班8月會先暫停

「三倍券」升級為縣市大戰 一張圖秒懂各縣市加碼優惠

大戶刷卡繳稅2億元 抱走紅利800萬點可換愛馬仕包

小心勞保全泡湯！ 勞保局公布職業工會欠費名單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。