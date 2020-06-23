疫情重災區 燦星旅董事會通過擬減資近四成

燦星旅（2719）為彌補虧損，今（23）日董事會通過減資案，擬辦理減資7,200萬元，減資比率39.404%。

燦星旅發言人王壬輔表示，燦星旅截至去年底，待彌補虧損計1.05億元，為改善財務結構，強化公司營運體質，健全公司未來營運發展，決定辦理減資，銷除已發行股份720萬股，依目前實收資本額1.82億元計算，減資比例39.404%，減資後資本額瘦身為1.1億元。減資案將於8月12日股東臨時會中討論，並奉呈主管機關核准後進行。

另外燦星董事會今天也同步通過私募案，發行總股數上限4,000萬股，每股面額10元，得於一年內分1-3次辦理，私募總金額將依最終私募價格及實際發行總股數計算。私募案同樣將待股東臨時會通過後，授權董事會辦理。

燦星旅主管說明，因為公司最近連續兩年虧損，依據公司法不得公開募集發行新股，因為擬採私募方式，於適當時機向特定人籌措資金，以達到挹注所需資金之目的。私募資金用以充實營運資金及因應公司長期營運發展所需，將有助公司改善財務結構及強化資金靈活調整彈性。

面對新冠肺炎疫情，旅行社成為重災區，燦星旅前東家燦星網先前宣布出售持股，改由有遊艇大亨之稱的侯佑霖接手，新團隊積極展開營運整頓。