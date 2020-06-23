快訊

高雄市長補選 國民黨宣布徵召李眉蓁

後疫情時代 資誠：金融業既有營運思維將大幅顛覆

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
資誠聯合會計師事務所今公布「資誠台灣金融業企業領袖調查報告」。記者戴瑞瑤／攝影。
資誠聯合會計師事務所今公布「資誠台灣金融業企業領袖調查報告」。記者戴瑞瑤／攝影。

資誠聯合會計師事務所今公布「資誠台灣金融業企業領袖調查報告」，針對後疫情時代，報告中指出低利率將持續更久，金融業既有營運思維將被大幅顛覆，同時也面臨數位轉型、資安威脅與把握國際變局推動財富管理等挑戰。

資誠表示，報告是深度訪談國內22位金融業董事長與總經理，不確定性是金融業者最擔心的問題，第二是法規監管太嚴，第三是數位科技的變化。

報告中也指出，金融業董總認為未來有三大挑戰，第一是數位轉型，今年有純網銀上線，政府也在推動開放銀行等，勢必造成洗牌效應；第二是資安，過去只在意引進科技來增加客戶體驗，訪談中很多董總提到，資安威脅與監理科技，需反思金融業要如何再被信任；第三是後疫情時代，美中貿易摩擦驅使全球產業鏈重新布局，過去台灣有高達73%高資產族在境外配置資產，台灣可把握機會推動財富管理升級，甚至發展為亞太財富管理中心。

針對疫情後的金融業，國泰投信董事長張錫表示，疫情將帶來三大加速，第一是加速低利率時代，未來三年升息機率更低，第二是加速金融業的數位化；第三是更重視ESG與環保。凱基銀行董事長魏寶生也表示，疫情後是重新洗牌的好機會，強可能會更強，以凱基銀來說，剛好在疫情發生前重新換過全新系統，透過API與餐飲聯繫看銷售，提供信貸度過難關，加深跟客戶的關係。

星展銀行總經理林鑫川表示，這次疫情對銀行是壓力測試，一家銀行不能在公司上班，星展的新加坡、印尼等分行有八成以上員工在家上班，同事必須進入不同的系統，資安問題就會出來，這次是非常好的機會提供銀行繼續往數位化推展。

國發會副主委鄭貞茂則表示，台灣金融業一直以來的競爭力，就是對客戶的信任，台灣之所以存款多，是因為客戶只相信銀行，都把錢放銀行，問題是那麼多錢都沒有去處，台灣錢淹腳目但產業又說缺資金，其時國家有太多商機，五加二產業基礎前瞻建設都需要錢，國發會就必須要把錢規劃去處。

對於財富管理中心，林鑫川也表示，星展銀行會到台灣設立子行，就是認為台灣財富管理機會還蠻大，建議法規鬆綁可以參照國際，遺產稅也是關鍵，像新加坡就取消遺產稅，有錢人就覺得可以放新加坡；財富管理的專業人員因為覺得在外面機會大，台灣必須有機會跟配套，人才才會回來。張錫則認為：「只要開放就有機會。」日前台灣第一次開放ETF槓桿，立刻就變成亞洲第一大，需要政策開放，「只要敢開放，很快就追得上人家。」

金融業 疫情 財富管理

延伸閱讀

謝金河談彰銀 曾籲吳東亮「再撐下去大家都變輸家」

美退出歐洲數位稅談判 資誠：貿易衝突可能升溫

全球資安指數盤中再創新高 國泰網路資安跳空逼進前高

星展送暖心食袋 援助弱勢

相關新聞

近10年新高！5月初領失業給付破1.3萬人

新冠肺炎疫情雖趨緩，但重創就業市場的效應卻逐步浮現。主計總處昨發布5月失業率4.07%，為近8年同月新高，更連續連4個月...

出事沒保障！外籍漁工1.2萬人 勞保納保率僅5成

勞保局指出，受雇漁業生產的漁工屬勞保強制投保對象，因此漁船船主有必要為漁工加保，但根據勞保局統計，我國1.2萬名外籍漁工...

別懷疑！ 因疫情影響被資遣 可這樣申請失業給付

新冠肺炎疫情衝擊不少行業，被資遣人數暴增， 勞工是否會擔心公司受疫情影響歇業而遭資遣，頓時失去收入而影響生計感到煩惱嗎？...

追溯自天災停班當日加、退保 勞保局e化服務也能報

即將進入颱風季節，由於勞保條例禁止事後追溯加保，以往如有勞工到職時，若剛好遇到天災停班課，公司必須事後透過書面向勞保局申...

台電節電活動開跑 今年目標省逾20億度電

延續「我節電、我驕傲」主軸，台電今天在2020年節電活動起跑記者會上表示，去年超過330萬戶民眾響應節電、省下達14億度...

天人交戰後決定「不降息」！央行強力助攻經濟拚內需學界讚聲一片

「本行理事會一致決議維持政策利率不變。」6月18日，央行召開今年第二季度理監事會議，最終的「不降息」決定頗令市場意外，因為就在理監事會前夕，無論是彭博或路透的調查，都顯示逾半數的金融業者認為央行應會降息。例如，路透在所調查的16家金融機構中，就有高達11家預期降息。

設潛艦園區台船員工憂失業 謝國樑：不能傷害勞工權益

台船基隆廠員工日前在廠區抗議，指4年虧120億元，要求董事長下台，並憂心將設置的潛艦園區恐影響原有生產線，憂生計受影響，...

工業鍋爐排放新標準7月1日上路 台南尚有26座未改善

工業鍋爐必須在7月1日前符合「鍋爐空氣汙染物排放標準」規定，南市環保局表示，有81座尚未完成汰換改善，其中26座既未汰換...

看廣明、惠普和解戲碼 「過來人」教台企如何避踩反托拉斯法紅線

台灣法制師承德國，卻對英美法系不夠了解，尤其是反托拉斯法，接連讓台灣企業跌跤。此次的廣明案、10年前的面板產業反托拉斯案，都是台灣企業的最佳借鏡。

小心勞保全泡湯！ 勞保局公布職業工會欠費名單

據勞保局統計，截至109年6月15日，總共有台北市住院病患家事服務職業工會等6個職業工會積欠勞工保險費已逾繳費寬限期，勞...

疫情影響 國泰金下修經濟成長率至1.8%

國泰金昨（22）日舉辦第2季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，調降今年經濟成長率預估值，從2%降至1.8%，較主計總處預...

全球鈔票大氾濫 劉憶如：QE恐釀金融危機

香港北威國際集團董事總經理劉憶如昨（22）日示警，先進國家量化寬鬆（QE）造成全球鈔票大氾濫 ，這些鈔票不僅購買MBS（...

熱門新聞

有線電視業陷入大亂鬥 恐掀起百萬用戶斷訊風暴

聯發科若打敗鴻海 謝金河：台灣兩座護國神山角色確立

華航不會裁員 董座謝世謙：減薪、減班8月會先暫停

「三倍券」升級為縣市大戰 一張圖秒懂各縣市加碼優惠

大戶刷卡繳稅2億元 抱走紅利800萬點可換愛馬仕包

小心勞保全泡湯！ 勞保局公布職業工會欠費名單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。