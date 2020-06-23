後疫情時代 資誠：金融業既有營運思維將大幅顛覆

資誠聯合會計師事務所今公布「資誠台灣金融業企業領袖調查報告」，針對後疫情時代，報告中指出低利率將持續更久，金融業既有營運思維將被大幅顛覆，同時也面臨數位轉型、資安威脅與把握國際變局推動財富管理等挑戰。

資誠表示，報告是深度訪談國內22位金融業董事長與總經理，不確定性是金融業者最擔心的問題，第二是法規監管太嚴，第三是數位科技的變化。

報告中也指出，金融業董總認為未來有三大挑戰，第一是數位轉型，今年有純網銀上線，政府也在推動開放銀行等，勢必造成洗牌效應；第二是資安，過去只在意引進科技來增加客戶體驗，訪談中很多董總提到，資安威脅與監理科技，需反思金融業要如何再被信任；第三是後疫情時代，美中貿易摩擦驅使全球產業鏈重新布局，過去台灣有高達73%高資產族在境外配置資產，台灣可把握機會推動財富管理升級，甚至發展為亞太財富管理中心。

針對疫情後的金融業，國泰投信董事長張錫表示，疫情將帶來三大加速，第一是加速低利率時代，未來三年升息機率更低，第二是加速金融業的數位化；第三是更重視ESG與環保。凱基銀行董事長魏寶生也表示，疫情後是重新洗牌的好機會，強可能會更強，以凱基銀來說，剛好在疫情發生前重新換過全新系統，透過API與餐飲聯繫看銷售，提供信貸度過難關，加深跟客戶的關係。

星展銀行總經理林鑫川表示，這次疫情對銀行是壓力測試，一家銀行不能在公司上班，星展的新加坡、印尼等分行有八成以上員工在家上班，同事必須進入不同的系統，資安問題就會出來，這次是非常好的機會提供銀行繼續往數位化推展。

國發會副主委鄭貞茂則表示，台灣金融業一直以來的競爭力，就是對客戶的信任，台灣之所以存款多，是因為客戶只相信銀行，都把錢放銀行，問題是那麼多錢都沒有去處，台灣錢淹腳目但產業又說缺資金，其時國家有太多商機，五加二產業基礎前瞻建設都需要錢，國發會就必須要把錢規劃去處。

對於財富管理中心，林鑫川也表示，星展銀行會到台灣設立子行，就是認為台灣財富管理機會還蠻大，建議法規鬆綁可以參照國際，遺產稅也是關鍵，像新加坡就取消遺產稅，有錢人就覺得可以放新加坡；財富管理的專業人員因為覺得在外面機會大，台灣必須有機會跟配套，人才才會回來。張錫則認為：「只要開放就有機會。」日前台灣第一次開放ETF槓桿，立刻就變成亞洲第一大，需要政策開放，「只要敢開放，很快就追得上人家。」