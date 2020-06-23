雲達佈建5G經驗受肯定 獲選為美國O-RAN政策聯盟成員

全球資料中心解決方案領導供應商雲達科技（QCT）宣布加入美國Open RAN政策聯盟（Open RAN Policy Coalition）。該聯盟由全球45家領導性電信營運商與供應商所組成，促進各方採用開放式、可互通的無線接取網路（RAN）。雲達科技基於在5G佈建的實戰經驗及卓越能力，脫穎而出成為台灣唯一一家成員。

Open RAN政策聯盟為美國政府政策建言單位之一，成立初衷即為確保美國在新世代網路建構上能持續引領全球。聯盟提倡由聯邦政府投入資源，支持5G等先進無線電技術的研發，秉持開放、創新的基本原則，降低技術導入門檻、促進業界良性競爭，以避免出現產業龍頭寡佔的局面。台灣資通訊廠商近年來力拚轉型及品牌，雲達科技躋身Open RAN政策聯盟，等於拿到進入美國5G國家隊的門票，其重要性不言而喻。

雲達近十年來和雲端服務業者密切合作，領先市場預知雲端創新的應用將擴及電信市場及邊緣運算。當5G崛起，雲達即與全球夥伴及顧客攜手推動RAN的開放。雲達在過去幾年已提供硬體設備給日本樂天電信（Rakuten Mobile）的雲端原生行動網路（cloud-native mobile network）使用，並且參與開放式網路自動化平台（Open Network Automation Platform; ONAP）基於機器學習的資料湖泊(Data Lake)計畫。

此外，雲達也是電信基礎架構專案（Telecom Infra Project; TIP）的成員以及開放無線接取網路聯盟（O-RAN Alliance）的貢獻者。這兩個組織都致力於發展可互通的開放式界面，以加速實現 Open RAN。

「雲達科技很榮幸成為Open RAN政策聯盟的一份子」，雲達科技總經理楊麒令表示，「我們非常期待可以和全球強大的生態系合作，和頂尖的電信營運商以及供應商共同克服現有封閉式專有架構的障礙，為市場貢獻技術與創新」。