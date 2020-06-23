別懷疑！ 因疫情影響被資遣 可這樣申請失業給付

新冠肺炎疫情衝擊不少行業，被資遣人數暴增， 勞工是否會擔心公司受疫情影響歇業而遭資遣，頓時失去收入而影響生計感到煩惱嗎？勞保局表示，被保險人如因投保單位歇業、解散或虧損、業務緊縮等原因而被資遣，即屬就業保險法所稱非自願離職，只要符合失業給付請領條件，就可以申請失業給付。

勞保局表示，只要勞工在非自願離職退保前三年內，曾參加「就業保險」年資合計滿一年以上，具有工作能力和繼續工作意願，持投保單位發給的離職證明文件及國民身分證等資料，親自向公立就業服務機構辦理求職登記及申請失業給付，如果14天內仍無法推介就業或安排職業訓練，就完成失業認定，公立就業服務機構會轉送勞保局核發失業給付。

就業保險的失業給付領取標準，是按被保險人離職退保當月起前六個月平均月投保薪資60%發給，最長可發給六個月。如果勞工離職退保時已滿45歲，或是領有身心障礙證明者，最長則可發給九個月。

勞保局表示，如果勞工在領取失業給付期間有扶養無工作收入之配偶、未成年子女或身心障礙子女，還可以加給失業給付，每扶養一人加給10%，最多加給至20%，也就是最多可以領到平均月投保薪資八成的失業給付。

勞保局提醒，勞工朋友如能繼續領取失業給付，別忘了需每個月親自前往公立就業服務機構申請失業再認定，且至少應提供二次以上的求職紀錄，才能繼續請領失業給付。