追溯自天災停班當日加、退保 勞保局e化服務也能報

即將進入颱風季節，由於勞保條例禁止事後追溯加保，以往如有勞工到職時，若剛好遇到天災停班課，公司必須事後透過書面向勞保局申請追溯。為了保障勞工加保權益，勞保局表示，已經開放公司行號等勞保申辦單位，可於颱風、豪雨等天災停班的次一上班日，透過網路申報追溯於停班日當天加、退保，即時保障員工權益。

勞保局表示，以往如有勞工於天然災害停班日到、離職，投保單位須透過書面向勞保局申請追溯員工於該日加、退保。後來勞保局舉辦「勞保權益-安心職場」座談會時，不少投保單位反映，天然災害後，部分交通阻斷，書面申請極為不便，為回應外界需求並提升服務品質，該局立刻規劃增加e化服務系統，新增天然災害停班日(依行政院人事行政總處公告為準)，可於次日上班日後追溯加、退保功能，提供更快捷、便利且安全的申報作業服務。

不過勞保局表示，如果投保單位要使用上述追加保服務，必須是有向勞保局申請網路服務的事業單位。

此外，勞保局近年不斷利用數位科技，提升服務品質，今年1月起，開放投保單位可於員工到、離職日前10天內，先於網路預約加、退保，如此當天若因故忘了加保，也不會有違法之虞。

另本月起也即將開放線上申報育嬰留職停薪單筆續保(批次作業已開放)等多項便民措施，希望投保單位「以網路取代馬路」，減少文書往返及舟車勞頓，竭誠歡迎投保單位趕快申請成為勞保局的網路申辦單位，可上網至勞保局「e化服務系統」參考申請流程(https://edesk.bli.gov.tw/qa/main6.htm)及下載操作手冊。