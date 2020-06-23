台電節電活動開跑 今年目標省逾20億度電

延續「我節電、我驕傲」主軸，台電今天在2020年節電活動起跑記者會上表示，去年超過330萬戶民眾響應節電、省下達14億度電，發出逾11億元節電獎勵金。今年節電目標仍為總用電量的1%，也就是超過20億度電，台電發言人徐造華指出，「年年節電就像擰毛巾」，挑戰性會越來越大。

不到7月，台灣已經出現38度高溫，用電量也頻創紀錄，台電總經理鍾炳利表示，預估今日尖峰用電量可能達到3690萬瓩，刷新今年用電新高，甚至挑戰3700萬瓩。針對中火2、3號機是否加入供電，他指出，由於用電量持續攀升，機組「隨時都有可能啟動」。

台電今啟動2020節能減碳活動，主打「省下幾度，就是我們的生活態度」，並宣布首次聯名超人氣Line貼圖「反應過激的貓」，預計在7月提供16款免費貼圖，同時將在暑假推出「小小台電營」、節電密室逃脫遊戲、節電音樂趴及放風箏活動等。

台電說明，據統計夏月用電平均每月多120度，為鼓勵民眾節電，持續推動節電獎勵活動，目前已累計近400萬戶響應，省下14億度電，發出逾11億元節電獎勵金。只要民眾於台電網站登錄電號或地址並實際節電，用電較去年同期節電1度以上，即可獲得每期電費至少84元的獎勵金。

根據台電統計，全國各國中小學去年節電量逾2560萬度，共計發出近1700萬元節電獎勵金。台電也首度於會中公布「校園節電績優地圖」大數據調查，從2019年各縣市國中小學「節電率」最高行政區中選出「節電量」最高的國中小學給予獎勵，因而共有22個節電冠軍學校獲獎。其中，台北市台北歐洲學校以節電逾33萬度奪冠，可說是節電校園「冠軍中的冠軍」，其次則為桃園市清華高中（附國中部）節電12.1萬度及嘉義市興華高中節電10.6萬度分別拿下亞軍及季軍。

拿下校園節電冠軍的台北歐洲學校校長David Gatley分享，學校建置全校電能監控系統，從源頭把關用電情形，並將能源教育融入課程。基隆市正濱國中校長林世傑也分享，校園除了使用省電燈泡外，台電亦到校協助檢視用電情形，並給予契約調整建議，另逐步將舊有設備汰換成節能標章電器，於今年拿下基隆市節電績優學校。