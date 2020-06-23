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設潛艦園區台船員工憂失業 謝國樑：不能傷害勞工權益

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
設潛艦園區台船員工憂失業，謝國樑：不能傷害勞工權益。記者游明煌／攝影
設潛艦園區台船員工憂失業，謝國樑：不能傷害勞工權益。記者游明煌／攝影

台船基隆廠員工日前在廠區抗議，指4年虧120億元，要求董事長下台，並憂心將設置的潛艦園區恐影響原有生產線，憂生計受影響，未蒙其利先受其害。前立法委員謝國樑與副議長林沛祥，以及中正區3名國民黨籍議員今天上午到台船前，聲援台船員工，要求設潛艦園區不應該建立在侵害基隆廠員工權益之上。

謝國樑表示，基隆廠的業務將南移或資遣，他表達憤怒的態度，台船基隆廠員工的生計是最重要的，未來的潛艦園區絕不應該建立在犧牲台船基隆廠現有員工以及周邊勞工朋友，將近2千人的工作權與生存權。

林沛祥指出，日前中央選定台船基隆廠為潛艦園區的落腳地，創造一萬個就業機會的宣傳言猶在耳，但目前潛艦園區都還沒具體進度，台船員工卻先面臨資遣失業的困境，現實與幻想更顯得諷刺，難道中央所謂的創造就業機會，其實是讓原本有工作的人先失業再提供工作？

議員呂美玲表示，蔡總統曾說勞工是他心中最軟的一塊，當時感動了很多人，反觀台船今天的作為根本就是直接打臉蔡英文總統，他要求市長林右昌及立委蔡適應，兌現潛艦園區號稱創造一萬個工作機會的選舉支票。

議員藍敏煌說，民進黨在大選前大力宣傳潛艦園區將會帶來一萬個工作機會，但工作機會還沒看到，反而先創造了兩千個失業問題，要求蔡適應立委應該要出面解這個決問題，因為目前只有他唯一這一席立委，能夠在國會為台船員工發聲。

謝國樑指出，國際經濟環境的蕭條導致台船業務量下滑這是可以理解，但一個3年累積虧損上百億的公司，企業經營者竟然可以穩若泰山，這在企業界是難以想像的荒謬，更何況這個董事長還是官派的，董事長丶總經理應該換人做，讓新人為台船帶來新的氣象。

台船指出，目前進行轉型改造，資產及業務重新調整，包括潛艦園區計畫，都已在執行規畫，目前規畫在空地上，不會影響現有生產業務。

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