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香港經濟備援中心 台有實力與星競爭

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
戴德梁行台灣董事總經理顏炳立說，房地產的蛋黃區，如果地段好，就算中古屋還是可以賣得掉。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
戴德梁行台灣董事總經理顏炳立說，房地產的蛋黃區，如果地段好，就算中古屋還是可以賣得掉。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「美中貿易戰阻滯香港經濟，台灣會否被看上成為備援中心？」台新投顧總經理李鎮宇22日在北威論壇表示，美中貿易戰砲火波及香港，如果要找備援中心，台灣實力足以跟新加坡一爭。但由於利率太低，錢都在找實體經濟可以去的地方，下半年5G手機及6大核心產業值得期待。

台灣當香港的備援

李鎮宇指出，過去FED從降息到升息走了7年，目前看來升息至少要3年，現在利率太低，錢都在找實體經濟可以去的地方。美國已經沒有能力打關稅戰，頂多打科技戰、金融戰、人權戰，但美中關係不管誰當選，都無法回到歐巴馬時代。

「全世界把能砸的錢都砸進去了，景氣能否回來還要再看看。」李鎮宇說，在美中貿易戰波及香港的情況下，需要有一個經濟的備援中心，或許新加坡或台灣都在考慮中。此外，下半年5G手機很值得期待，「華為這一塊有可能回不去了，比較可惜是它一直是領先者。」台灣要掌握6大核心產業，才能從中取得先機。

住宅不如辦公室

「林志玲雖然年紀比較大，但還是嫁得不錯。」戴德梁行台灣董事總經理顏炳立比喻，2020年台灣房市如「春花望露」，這就像房地產的蛋黃區，如果地段好，就算中古屋還是可以賣得掉，反觀地段較差的蛋白區房屋，就未必能順利出售。

「2020年只有『自用』能撐場，住宅落底不適合投資，辦公室將有亮點。」顏炳立說，股市是最容易把過多的錢收回的方式，但房地產像橡皮筋，拉愈大力反彈愈大，因為價格沒有大跌，未來復甦力道小，因此等疫情結束，反彈力道也不強。

「貓的市場，不會有老虎的雄風。」顏炳立強調，過去買到高檔的東西，買錯了就是要下修，就像是玉蘭花的行情，不可能賣到玫瑰花的價格。他還說，若Q2疫情不止，房市將會出現恐慌性變現拋貨潮，好在國內疫情目前已經獲得控制。

洗手決定防疫成功

「台灣有金鐘罩，醫療酒精與口罩。」聯合醫院感染科醫師顏慕庸舉例說，醫師雖然可以全套防護裝備，但病人與陪看診的家屬卻沒分流，甚至有家屬在旁邊滑手機，可見民眾的自覺衛生習慣，還有動線管制的重要性。新興傳染病總是醫院先倒，然後社區才倒，「2月我就曾說洗手是這次疫情決勝點，我現在還是這樣說。」

聯合醫院感染科醫師顏慕庸說，「2月就曾說洗手是這次疫情決勝點，我現在還是這樣說。」（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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