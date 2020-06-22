美時：估2023年開始 每年EPS都上看20元

特殊學名藥廠美時化學製藥（1795）2023年將出現爆發性成長！根據去年跟原廠合約合解內容來推算，自2023年開始美時連續三年獲利會非常好。

市場專家推估，這顆治療血癌的用藥，是全球前三大的藥品，也是少數藥價每年都漲15%藥品，所以推估自2023年開始到2025年，美時每年EPS上看20元。

林群指出，原廠Celgene去年跟美時合解，也證實美時在學名藥的領域是很有競爭力，抗血癌Lenalidomide學名藥可以說是第一個台灣研發，能真正全球上市的學名藥，雙方在去年合解，也肯定美時在學名藥的領域深受重視。

Lenalidomide原廠銷售額是100億美金，美國市場市占率達七成，這款藥就占Celgene營收60%，由於這款藥的銷售額很大，不只是世界上小分子藥最大產品，也是全球前3大的藥物，也因為市場夠大，所以學名藥廠都投入研發，要搶攻市場商機，美時的研發在業界當中相當成熟，也引來Celgene立動來和解。

Celgene去年原廠要被BMS收購，因為要排除學名藥廠的不斷研發的壓力，選擇去年跟美時和解，原廠已經跟美時保證價格、保證數量，只要原廠的專利2026年到期，依合約2022年第3季上市，可以在美國正式銷售。

根據市場規模，生技專家也推估，由於這顆藥是授權學名藥，2023年開始銷售後，美時每年的EPS將達20元，而且要到2026年其餘學名藥才能在美國銷售，所以美時會有三年銷售額大爆發期。

這顆藥，目前中、東歐沒有專利限制，美時已經陸續上市，剛上市，市場需求已經慢慢往爬升，會是今年、明年的新動能；另外，日本富士製藥也在談授權合作，談成後也會是推動美時營收、獲利成長的新動能。