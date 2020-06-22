連四個月攀升！5月失業率4.07% 失業人數增至48.6萬人

新冠肺炎疫情持續重創就業市場。主計總處今（22）日發布5月失業率4.07%，呈連四個月上升走勢，較上月上升0.04個百分點，較上年同月亦升0.40個百分點。

主計總處指出，5月經調整季節變動因素後的失業率則為4.16%。

值得注意的是，5月失業人數為48.6萬人， 較上月增加5,000人或1.01%， 其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者增加8,000人，初次尋職失業者則減少2,000人； 與上年同月比較，失業人數增加4.94萬人。

此外，5 月就業人數為1,146.2 萬人，較上月減少5,000或0.04%，其中工業部門減少6,000人，隨國內疫情趨緩，服務業部門則增4,000人；與上年同月比較，亦減2.2 萬人或0.19%。