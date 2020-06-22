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高溫發威！今用電量刷新歷史6月紀錄 上衝3662.7萬瓩
高溫熱熱熱，用電量也衝衝衝！台電表示，今（22）日最高用電量於下午13點59分達到3662.7萬瓩，不僅是今年以來用電新高，也刷新歷史6月份用電紀錄。
台電指出，今日天候炎熱、艷陽高照，在用電量最高當下，太陽光電發電量也達到227.5萬瓩。而今日備轉容量約385萬瓩，備轉率約10.51%，維持供電充裕綠燈。
台電表示，為因應夏季用電尖峰來臨，會努力做好機組維護並妥善調度，以滿足民眾用電需求，也呼籲全民一起節約用電，共同努力確保夏季供電順利。
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